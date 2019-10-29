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РИА Новости
Теплоснабжение

В Новосибирске более 470 жилых домов остались без отопления

16:44 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирск
Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более 470 жилых домов и 68 социальных объектов остались без отопления в Новосибирске из-за прорыва на магистральной теплосети, следует из сообщения на официальном сайте Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Новосибирск. 29 октября с 9.00 до 19.00 в Заельцовском районе отключено отопление... Отключено 642 объекта, среди которых: 471 жилой дом, 35 детских учреждений, 23 медицинских объекта, десять вузов", - говорится в материалах компании.

Уточняется, что причиной отключения теплоснабжения стал прорыв магистральной теплосети диаметром 900 миллиметров.
Как отмечает компания, сейчас сотрудники СГК ведут ремонтные работы - освобождают теплосеть от асфальтового покрытия, откачивают воду и готовят задвижки к замене.
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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