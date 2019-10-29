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РИА Новости

Россия и Япония обсудили трансграничные турмаршруты между ДВФО и Японией

16:40 29.10.2019 (обновлено: 19:11 29.10.2019)
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© Предоставлено пресс-службой РостуризмаВстреча министров туризма G20. Хоккайдо, Япония.
Встреча министров туризма G20. Хоккайдо, Япония.
© Предоставлено пресс-службой Ростуризма
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости/Прайм. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и руководитель Агентства по туризму Японии Хироси Табата обсудили реализацию договоренности о разработке трансграничных туристских маршрутов между регионами Дальнего Востока России и Японии, сообщили РИА Новости а пресс-службе Ростуризма.
В ведомстве рассказали, что на встрече, которая состоялась в рамках встречи министров туризма и руководителей туристских администраций стран G20 на Хоккайдо (Япония), обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на Российской-Японской конференции по туризму и закреплённых в Программе совместных действий между Федеральным агентством по туризму и Японским агентством по туризму на период 2020-2021 годы.
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"Стороны обсудили реализацию договоренности о разработке трансграничных туристских маршрутов между регионами Дальнего Востока России и Японии. Проекты соответствующих маршрутов были разработаны российской стороной и переданы для обсуждения на встрече экспертов двух стран "на полях" международной туристской выставки JATA-2019 24 октября 2019 года", - проинформировали в Ростуризме.
С российской стороны во встрече приняли участие руководители туристских администраций Сахалинской Области, Приморского края, Камчатского края и авиакомпании S7, с японской - представили руководства JATA, авиакомпании JAL и региональных туроператоров.
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"Зарина Догузова рассказала Табате, что по итогам встречи экспертов была также достигнута договорённость с JATA о запуске чартерных рейсов на Дальний Восток России в случае, если российская сторона подготовит к декабрю 2019 года туристские продукты на основе трансграничных маршрутов. Данная работа уже начата Ростуризмом и регионами Дальнего Востока", - уточнили в ведомстве.
© Предоставлено пресс-службой РостуризмаЗарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму
Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму
© Предоставлено пресс-службой Ростуризма
Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму
Помимо этого, Зарина Догузова предложила японской стороне рассмотреть Россию в качестве возможного направления для экскурсионных поездок японских школьников.
Кроме того, Табата сообщил о больших ожиданиях от пилотного тура, который организуется в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, договоренность о налаживании которой была достигнута лидерами двух стран. Ранее сторонами было согласовано проведение пилотного тура на острова Кунашир и Итуруп ориентировочно с 30 октября по 4 ноября.
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