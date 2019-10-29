Россия и Япония обсудили трансграничные турмаршруты между ДВФО и Японией

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости/Прайм. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и руководитель Агентства по туризму Японии Хироси Табата обсудили реализацию договоренности о разработке трансграничных туристских маршрутов между регионами Дальнего Востока России и Японии, сообщили РИА Новости а пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве рассказали, что на встрече, которая состоялась в рамках встречи министров туризма и руководителей туристских администраций стран G20 на Хоккайдо (Япония), обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на Российской-Японской конференции по туризму и закреплённых в Программе совместных действий между Федеральным агентством по туризму и Японским агентством по туризму на период 2020-2021 годы.

"Стороны обсудили реализацию договоренности о разработке трансграничных туристских маршрутов между регионами Дальнего Востока России и Японии. Проекты соответствующих маршрутов были разработаны российской стороной и переданы для обсуждения на встрече экспертов двух стран "на полях" международной туристской выставки JATA-2019 24 октября 2019 года", - проинформировали в Ростуризме.

С российской стороны во встрече приняли участие руководители туристских администраций Сахалинской Области, Приморского края, Камчатского края и авиакомпании S7, с японской - представили руководства JATA, авиакомпании JAL и региональных туроператоров.

"Зарина Догузова рассказала Табате, что по итогам встречи экспертов была также достигнута договорённость с JATA о запуске чартерных рейсов на Дальний Восток России в случае, если российская сторона подготовит к декабрю 2019 года туристские продукты на основе трансграничных маршрутов. Данная работа уже начата Ростуризмом и регионами Дальнего Востока", - уточнили в ведомстве.

© Предоставлено пресс-службой Ростуризма Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму © Предоставлено пресс-службой Ростуризма Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму

Помимо этого, Зарина Догузова предложила японской стороне рассмотреть Россию в качестве возможного направления для экскурсионных поездок японских школьников.