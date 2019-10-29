Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T16:39Z
https://ria.ru/20191029/1560361767.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149162/18/1491621862_0:288:4500:2819_1036x0_80_0_0_ce8d8a989723101dd7b54575ff7bca85.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 61%

16:39 29.10.2019
41
© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Т Плюс" за 9 месяцев 2019 года увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61%, до 15,6 миллиарда рублей, сообщает энергокомпания.

"Рост чистой прибыли обусловлен предпринимаемыми в компании шагами по наращиванию эффективности деятельности и оптимизации издержек", - отмечается в сообщении.

За отчетный период выручка компании увеличилась на 4,3%, составив 166,5 миллиарда рублей. Как отмечает компания, основной вклад в рост выручки приходится на увеличение продаж мощности на 17,5% к аналогичному периоду 2018 года, а также на рост продаж электроэнергии – 5,44%.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ. В состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
Трамвай на улице в Самаре
28 октября, 17:10Теплоснабжение
В "Т Плюс" рассказали, как привлечь инвестиции в самарские теплосети
100000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Межгосударственные отношения России и Венгрии
Переговоры по Сирии в Астане
Международный процесс урегулирования сирийского конфликта
Союзный форум инженерно-технологических вузов обретет новый статус
Союзный форум инженерно-технологических вузов обретет новый статус
Застройка в районе канала имени Москвы
Рост промышленного производства Подмосковья в 2019 году превысил 110%
Добыча нефти
Компания из ОЭЗ Москвы испытает уникальное оборудование для очистки нефти
Участники финала конкурса управленцев Лидеры России в образовательном центре Сириус в Сочи
Число заявок от Калужской области на участие в "Лидерах России" выросло
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Крым готов принимать десять миллионов туристов в год
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Заксобрание Камчатки приняло закон о дополнительной защите бюджетников
Трамвай на улице в Самаре
В "Т Плюс" рассказали, как привлечь инвестиции в самарские теплосети
Рафаэль Гросси
МАГАТЭ продолжит развитие безопасного мирного атома, уверен эксперт
Геннадий Онищенко
Онищенко оценил значение профильных классов для ранней профориентации
В стратегии развития туризма РФ появилось определение молодёжный туризм
В стратегии развития туризма в РФ появилось определение молодежного туризма
Школьный класс
Минпросвещения предлагает школам провести флешмоб в День народного единства
Листы с денежными купюрами
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ за 9 месяцев сократилась на 24%
Туристы играют в мяч на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург по электронным визам посетили более 14 тысяч иностранцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Источник рассказал о конфликте перед ЧП в воинской части в Забайкалье
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
Лента новостейМолния