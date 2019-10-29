Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 61%

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Т Плюс" за 9 месяцев 2019 года увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61%, до 15,6 миллиарда рублей, сообщает энергокомпания.

"Рост чистой прибыли обусловлен предпринимаемыми в компании шагами по наращиванию эффективности деятельности и оптимизации издержек", - отмечается в сообщении.

За отчетный период выручка компании увеличилась на 4,3%, составив 166,5 миллиарда рублей. Как отмечает компания, основной вклад в рост выручки приходится на увеличение продаж мощности на 17,5% к аналогичному периоду 2018 года, а также на рост продаж электроэнергии – 5,44%.