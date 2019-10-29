В Чувашии строят спортплощадки для подготовки к сдаче норм ГТО

ЧЕБОКСАРЫ, 29 окт – РИА Новости . В девяти районах Чувашии создадут площадки, на которых будет установлено спортивное оборудование, предназначенное для подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает пресс-служба главы республики.
Строительство ведется в рамках федерального и регионального проектов "Спорт – норма жизни". Площадки создают в Алатырском, Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Порецком, Чебоксарском, Яльчикском и Янтиковском районах. Уже подготовлены бетонные основания, укладывается специальное полимерное покрытие, монтируются дренажные системы. Стоимость оборудования одной площадки составляет 3 миллиона рублей.
"Все необходимое оборудование компания-подрядчик уже доставила в районы. Задача муниципалитетов — до конца года завершить работы по их установке", — сказал министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов..
Площадь спортивных площадок составляет 315 квадратных метров. Каждая будет оборудована физкультурными комплексами, турниками, брусьями, баскетбольным щитом с кольцом, уличными тренажерами и многим другим. Площадки будут доступны для всех желающих. На ней жители муниципальных районов смогут протестировать свои возможности и сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Кроме того, объекты планируется использовать в учебно-тренировочном процессе спортсменов.
Пресс-служба напоминает, что за три года реализации программы "Спорт – норма жизни" в Чувашии смонтируют 17 спортплощадок ГТО. В 2020 году площадки будут построены в Вурнарском, Козловском, Марпосадском, Урмарском и Цивильском районах, в 2021–м аналогичное оборудование получат Аликовский, Канашский и Моргаушский районы. На эти цели из федерального бюджета региону будет выделено более 49 миллионов рублей.