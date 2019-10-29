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РИА Новости
Ядерные технологии

МАГАТЭ продолжит развитие безопасного мирного атома, уверен эксперт

16:26 29.10.2019
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CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael GrossiРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси
CC BY 2.0 / Cancillería Argentina / El Canciller anunciará oficialmente la candidatura de Rafael Grossi
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Избранный новый генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжит курс на развитие безопасных технологий мирного атома в мире, считает главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Во вторник совет управляющих МАГАТЭ выбрал постпреда Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора агентства.
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"Гросси – известный специалист в области нераспространения и других направлений, связанных с этим вопросом. Можно надеяться, что после его избрания МАГАТЭ по-прежнему останется ведущей международной организацией, поощряющей страны к безопасной эксплуатации атомной энергии", - сказал Уваров РИА Новости.
Гросси станет шестым главой агентства с момента его основания в 1957 году. Предыдущий глава МАГАТЭ Юкия Амано, возглавлявший агентство с 2009 года, скончался в конце июля нынешнего года.
Гросси неоднократно по приглашению госкорпорации "Росатом" приезжал в Россию в составе делегаций постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене. В РФ дипломаты знакомились с передовыми технологиями атомной энергетики, развиваемыми в России.
В беседах с журналистами по итогам тех визитов Гросси отмечал очень высокий уровень технологического превосходства России в мировой атомной энергетике, а также открытость "Росатома" для международного сотрудничества.
Михаил Ульянов
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Ядерные технологииРафаэль ГроссиАлександр УваровМАГАТЭВ мире
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