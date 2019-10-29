Онищенко оценил значение профильных классов для ранней профориентации

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что для ранней профессиональной ориентации и дальнейшего определения с будущей работой помогает учеба в профильных классах, в Москве такой опыт имеется и было бы очень здорово распространить его на все субъекты России.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение ввести ещё одно основание для поступления в вузы на бюджет - мотивационное письмо абитуриента, где бы он пояснял свою заинтересованность в получении той или иной профессии.

В беседе с РИА Новости депутат напомнил о применении в столице опыта организации профильных классов для дальнейшего поступления в определенные вузы. Онищенко рассказал, что у "первого меда" (МГМУ имени И.М. Сеченова) в Москве больше сотни таких классов, где дети обучаются по программе первого курса мединститута, изучают углубленно химию, а также получают навыки на уровне парамедиков. Кроме того, подчеркивает Онищенко, есть такие классы и инженерного, и гуманитарного профилей.

"Вот это направление правильное. Мы создаем условия для того, чтобы молодой человек или девушка заранее определились. Кстати, процент поступления в медицинские вузы Москвы из таких классов очень высокий. Направление это правильное, и оно сегодня активно пропагандируется, потому что мы помогаем ребенку определиться со своим будущим", - заявил Онищенко РИА Новости.

"Такую работу можно и нужно вести во всех субъектах РФ. Я когда бываю в регионах, пропагандирую именно московский опыт. В этом ключе это продуктивно", - добавил он.

Он также подчеркнул, что при наличии опыта общения с будущей профессией абитуриент придет к более здравому решению, "сюда уже не придет тот мальчик, у которого душа не лежит к медицине, даже если он будет с отличным бэкграундом".