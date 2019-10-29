В Москве суд ограничил свободу велосипедисту, сбившему насмерть женщину

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы мужчину, задавившего насмерть женщину на велосипеде в октябре 2018 года, сообщает во вторник пресс-служба столичной прокуратуры.

"Мещанский районный суд Москвы постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина РФ Евгения Аршинова. Он осужден за нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что 5 октября 2018 года Аршинов на велосипеде сбил женщину, которая двигалась навстречу. Пострадавшая получила травмы, от которых впоследствии скончалась.

Наказание заключается в установлении судом осужденному ограничений: не уходить из дома в определенное время суток; не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не изменять место жительства, работы или учебы без согласия специализированного государственного органа.