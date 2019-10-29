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РИА Новости

В Москве суд ограничил свободу велосипедисту, сбившему насмерть женщину

16:22 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы мужчину, задавившего насмерть женщину на велосипеде в октябре 2018 года, сообщает во вторник пресс-служба столичной прокуратуры.
"Мещанский районный суд Москвы постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина РФ Евгения Аршинова. Он осужден за нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что 5 октября 2018 года Аршинов на велосипеде сбил женщину, которая двигалась навстречу. Пострадавшая получила травмы, от которых впоследствии скончалась.
Суд приговорил Аршинова к ограничению свободы сроком на 1 год.
Наказание заключается в установлении судом осужденному ограничений: не уходить из дома в определенное время суток; не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не изменять место жительства, работы или учебы без согласия специализированного государственного органа.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
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