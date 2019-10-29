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РИА Новости

СМИ: актера из сериала "Мент в законе" заподозрили в краже 500 тысяч рублей

16:14 29.10.2019
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© Форвард-фильм (2008)Кадр из сериала "Мент в законе"
Кадр из сериала Мент в законе
© Форвард-фильм (2008)
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Актера Василия Шендарова задержали в Москве по подозрению в краже, сообщает Пятый канал.
Отмечается, что после ряда неудач в актерской карьере мужчина устроился в офис одной из крупных компаний мобильной связи.
По версии следствия, через неделю после трудоустройства Шендаров похитил денежные средства из сейфа компании в размере 500 тысяч рублей и покинул здание.
Полицейские установили личность злоумышленника по записи с камер видеонаблюдения. После задержания Шендаров сознался в содеянном, отмечает телеканал.
Василий Шендаров играл эпизодические роли в проектах "Товарищи полицейские", "Мент в законе", "Департамент".
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