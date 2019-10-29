В Тамбовской области ввод жилья за 9 месяцев вырос почти на четверть

ТАМБОВ, 29 окт - РИА Новости . В Тамбовской области в январе-сентябре 2019 года построено 3111 квартир общей площадью 475,6 тысячи квадратных метров, что составляет 464 квадратных метра жилья в расчете на тысячу человек населения против 372 квадратных метров за аналогичный период 2018 года – рост составил почти 25%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации со ссылкой на данные Тамбовстата.

"Строительная отрасль продолжает наращивать объемы, оставаясь одной из самых перспективных отраслей экономики. По данным Тамбовстата, в Тамбовской области за девять месяцев текущего года выполнено строительных работ на 20,8 миллиарда рублей, что больше января-сентября 2018 года почти на 15%. Вложения в строительство составляют четверть от всех инвестиций в экономику области", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что из объектов социально-культурной сферы с начала года в области введены в эксплуатацию дошкольные образовательные организации на 500 мест, вторая очередь геронтологического центра на 96 коек, медицинский центр на 1412 квадратных метров в Тамбове, общеобразовательные организации на 900 ученических мест в Рассказово, дом-интернат для престарелых и инвалидов на 155 мест в Моршанском районе, а также два военно-мемориальных комплекса в Мордовском районе.