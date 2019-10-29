В Тамбовской области ввод жилья за 9 месяцев вырос почти на четверть

ТАМБОВ, 29 окт - РИА Новости. В Тамбовской области в январе-сентябре 2019 года построено 3111 квартир общей площадью 475,6 тысячи квадратных метров, что составляет 464 квадратных метра жилья в расчете на тысячу человек населения против 372 квадратных метров за аналогичный период 2018 года – рост составил почти 25%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации со ссылкой на данные Тамбовстата.
По его словам, в Тамбовской области развитию строительного комплекса традиционно уделяется большое внимание, поскольку, по мнению губернатора Александра Никитина, эта сфера является локомотивом региональной экономики.
"Строительная отрасль продолжает наращивать объемы, оставаясь одной из самых перспективных отраслей экономики. По данным Тамбовстата, в Тамбовской области за девять месяцев текущего года выполнено строительных работ на 20,8 миллиарда рублей, что больше января-сентября 2018 года почти на 15%. Вложения в строительство составляют четверть от всех инвестиций в экономику области", - сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что из объектов социально-культурной сферы с начала года в области введены в эксплуатацию дошкольные образовательные организации на 500 мест, вторая очередь геронтологического центра на 96 коек, медицинский центр на 1412 квадратных метров в Тамбове, общеобразовательные организации на 900 ученических мест в Рассказово, дом-интернат для престарелых и инвалидов на 155 мест в Моршанском районе, а также два военно-мемориальных комплекса в Мордовском районе.