План по заготовке корма для коров перевыполнили в Московской области

Разин подчеркнул, что на сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах Подмосковья на зимний период 2019–2020 года заготовлено 958,3 тысячи тонн грубых кормов.

"Это на 72 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Также заготовлено 766,5 тысячи тонн сочных кормов, что на 179 тысяч тонн больше прошлогодних показателей", – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.