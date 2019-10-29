Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T16:07Z
https://ria.ru/20191029/1560359859.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156035/99/1560359906_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_d456e6e3d50d21ab77e03383f5da3086.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

План по заготовке корма для коров перевыполнили в Московской области

16:07 29.10.2019
16
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевЗаготовка силоса на сельскохозяйственных полях
Заготовка силоса на сельскохозяйственных полях
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Заготовка кормов на ближайшую зиму по заявленному плану в подмосковных хозяйствах идет с опережением. На сегодняшний день удалось заготовить на 251 тысячу тонн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.
Разин подчеркнул, что на сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах Подмосковья на зимний период 2019–2020 года заготовлено 958,3 тысячи тонн грубых кормов.
Свиньи на ферме
Вчера, 11:47Новости Подмосковья
Порядка 12 крупных проектов реализуют в АПК Подмосковья до 2021 года
"Это на 72 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Также заготовлено 766,5 тысячи тонн сочных кормов, что на 179 тысяч тонн больше прошлогодних показателей", – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Повысить объемы выращивания кормов для животных в Московской области возможно благодаря вводу в сельскохозяйственный оборот новых земель и применения новейших аграрных технологий.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Застройка в районе канала имени Москвы
Рост промышленного производства Подмосковья в 2019 году превысил 110%
Свиньи на ферме
Порядка 12 крупных проектов реализуют в АПК Подмосковья до 2021 года
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Минимальный размер зарплаты в Московской области увеличится с 1 ноября
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина
Ирина Каклюгина назначена на должность министра образования Подмосковья
Женщина с детьми
Около 19 млрд рублей выделили на реализацию нацпроекта "Демография" в МО
Рабочие на строительной площадке
В Подмосковье выделили около 135 миллиардов рублей на нацпроекты
Пассажир оплачивает проезд в автобусе
Владельцы карты "Стрелка" смогут оплатить проезд с мобильного телефона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Подмосковья представил нового министра энергетики региона
Мужчина с ноутбуком
Большинство россиян поддерживает деятельность самозанятых, показал опрос
Женщина на дачном участке
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве
Интересы стран БРИКС в будущем будут все больше расходиться, заявил эксперт
Кадр из фильма Богемская рапсодия
Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
Сотрудники в офисе
Названы регионы с самым низким уровнем безработицы
Выдача пенсий
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Россия развернула РЛС "Подсолнух" на Дальнем Востоке и Балтике
08:11В Москве ожидается снег и температура около нуля
08:07Источник сообщил о конфликте перед ЧП в воинской части в Забайкалье
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
Лента новостейМолния