План по заготовке корма для коров перевыполнили в Московской области

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Заготовка кормов на ближайшую зиму по заявленному плану в подмосковных хозяйствах идет с опережением. На сегодняшний день удалось заготовить на 251 тысячу тонн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.
Разин подчеркнул, что на сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хозяйствах Подмосковья на зимний период 2019–2020 года заготовлено 958,3 тысячи тонн грубых кормов.
"Это на 72 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Также заготовлено 766,5 тысячи тонн сочных кормов, что на 179 тысяч тонн больше прошлогодних показателей", – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Повысить объемы выращивания кормов для животных в Московской области возможно благодаря вводу в сельскохозяйственный оборот новых земель и применения новейших аграрных технологий.