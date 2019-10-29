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РИА Новости

Генпрокуратура сообщила о росте преступности в России на 2,1% с начала года

15:55 29.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В России за девять месяцев зарегистрировали 1,5 миллиона преступлений - на 2,1% больше, чем год назад, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
"В январе-сентябре на территории России зарегистрировано 1,52 миллиона преступлений, что на 30,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года (+2,1 %)", - говорится в сообщении.
Рост преступности наблюдается во всех федеральных округах, наиболее существенный – в Северо-Кавказском (+8,1 %), Южном (+4,6 %) и Приволжском (+3,4 %).
В середине рейтинга Уральский (+2,8 %), Северо-Западный (+2,4 %) и Центральный (+0,8 %) округа.
Самый небольшой прирост в Сибирском (+0,5 %) и Дальневосточном (+0,1 %) федеральных округах.
В 48 регионах преступность выросла, в остальных 37 - снизилась.
Быстрее всего преступность растет в Северной Осетии (+40,2 %), Адыгее (+24,7 %) и Татарстане (+18,3 %), снижается - в Ненецком автономном округе (-12 %), Дагестане (-11,7 %) и Калужской области (-9,2 %).
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