Генпрокуратура сообщила о росте преступности в России на 2,1% с начала года

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В России за девять месяцев зарегистрировали 1,5 миллиона преступлений - на 2,1% больше, чем год назад, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

"В январе-сентябре на территории России зарегистрировано 1,52 миллиона преступлений, что на 30,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года (+2,1 %)", - говорится в сообщении.

Рост преступности наблюдается во всех федеральных округах, наиболее существенный – в Северо-Кавказском (+8,1 %), Южном (+4,6 %) и Приволжском (+3,4 %).

В середине рейтинга Уральский (+2,8 %), Северо-Западный (+2,4 %) и Центральный (+0,8 %) округа.

Самый небольшой прирост в Сибирском (+0,5 %) и Дальневосточном (+0,1 %) федеральных округах.

В 48 регионах преступность выросла, в остальных 37 - снизилась.