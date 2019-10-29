Генпрокуратура отметила нарушение прав заключенных на медпомощь

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России отмечает систематическое нарушение прав заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Об этом говорилось на совещании, проведенном замгенпрокурора РФ Николаем Винниченко, по вопросам, связанным с состоянием законности при медико-санитарном обеспечении заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Систематически выявляются нарушения законодательства и прав граждан на охрану здоровья и оказание надлежащей медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшее количество нарушений в сфере медико-санитарного обеспечения связано с нарушениями порядков оказания медицинской помощи и ее стандартов.