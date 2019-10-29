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РИА Новости

Генпрокуратура отметила нарушение прав заключенных на медпомощь

15:54 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России отмечает систематическое нарушение прав заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Об этом говорилось на совещании, проведенном замгенпрокурора РФ Николаем Винниченко, по вопросам, связанным с состоянием законности при медико-санитарном обеспечении заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
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"Систематически выявляются нарушения законодательства и прав граждан на охрану здоровья и оказание надлежащей медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшее количество нарушений в сфере медико-санитарного обеспечения связано с нарушениями порядков оказания медицинской помощи и ее стандартов.
По информации Генпрокуратуры, в большинстве регионов ведомственный контроль со стороны местных управлений ФСИН "не в полной мере отвечает требованиям законодательства". В частности, за полгода в стране выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений законов в указанной сфере. Для их устранения внесено 261 представление, к дисциплинарной ответственности привлечены 283 должностных лица уголовно-исполнительной системы. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 42 должностных лица.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФГенеральная прокуратура РФНиколай ВинниченкоРоссияОбщество
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