Генпрокуратура отметила нарушение прав заключенных на медпомощь

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Генпрокуратура России отмечает систематическое нарушение прав заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Об этом говорилось на совещании, проведенном замгенпрокурора РФ Николаем Винниченко, по вопросам, связанным с состоянием законности при медико-санитарном обеспечении заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
"Систематически выявляются нарушения законодательства и прав граждан на охрану здоровья и оказание надлежащей медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшее количество нарушений в сфере медико-санитарного обеспечения связано с нарушениями порядков оказания медицинской помощи и ее стандартов.
По информации Генпрокуратуры, в большинстве регионов ведомственный контроль со стороны местных управлений ФСИН "не в полной мере отвечает требованиям законодательства". В частности, за полгода в стране выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений законов в указанной сфере. Для их устранения внесено 261 представление, к дисциплинарной ответственности привлечены 283 должностных лица уголовно-исполнительной системы. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 42 должностных лица.