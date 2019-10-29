Ополченцы ЛНР начали отводить силы из района Золотого

Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области. 29 октября 2019

Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области. 29 октября 2019

ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики начала отвод сил на участке у линии соприкосновения в Донбассе в районе города Золотое, заявил исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филипоненко.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 мск начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого.

"Военнослужащие Народной милиции ЛНР приступили к отведению сил и средств с территории участка разведения у Золотого", - сказал Филипоненко журналистам.

При этом ряд ополченцев ЛНР покинули участок разведения сил. За процессом следили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.