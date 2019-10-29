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РИА Новости

Ополченцы ЛНР начали отводить силы из района Золотого

15:47 29.10.2019 (обновлено: 18:13 29.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОполченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области. 29 октября 2019
Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области. 29 октября 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики в поселке Золотое в Луганской области. 29 октября 2019
ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики начала отвод сил на участке у линии соприкосновения в Донбассе в районе города Золотое, заявил исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филипоненко.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 мск начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого.
Петровское, Донбасс
Вчера, 15:11РИА Новости
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"Военнослужащие Народной милиции ЛНР приступили к отведению сил и средств с территории участка разведения у Золотого", - сказал Филипоненко журналистам.
При этом ряд ополченцев ЛНР покинули участок разведения сил. За процессом следили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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