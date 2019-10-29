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РИА Новости

В центре Бейрута неизвестные избили демонстрантов и журналистов

15:44 29.10.2019 (обновлено: 18:05 29.10.2019)
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© РИА Новости . Михаил АлаеддинДемонстрация в Бейруте
Демонстрация в Бейруте
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Демонстрация в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Десятки людей с палками напали на мирных демонстрантов в центре Бейрута, сломав установленные палатки. Среди пострадавших демонстранты и журналисты, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки мужчин в гражданском пытались деблокировать дорогу в центральном районе на мосту "Ринг", в результате чего началась драка между демонстрантами и их оппонентами, которые выкрикивали лозунги в поддержку лидера шиитской партии "Харакет Амаль" Набиха Берри.
Демонстранты на митинге в центре Бейрута, Ливан
21 октября, 11:05РИА Новости
В Бейруте демонстранты заблокировали основные дороги
На Площади павших полиция не смогла сдержать несколько десятков агрессивно настроенных граждан, которые разломали палатки и начали нападать на мирных демонстрантов и журналистов.
К месту беспорядков стягиваются дополнительные силы полиции и армии.
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