В центре Бейрута неизвестные избили демонстрантов и журналистов

БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Десятки людей с палками напали на мирных демонстрантов в центре Бейрута, сломав установленные палатки. Среди пострадавших демонстранты и журналисты, передает корреспондент РИА Новости.

Десятки мужчин в гражданском пытались деблокировать дорогу в центральном районе на мосту "Ринг", в результате чего началась драка между демонстрантами и их оппонентами, которые выкрикивали лозунги в поддержку лидера шиитской партии "Харакет Амаль" Набиха Берри.

На Площади павших полиция не смогла сдержать несколько десятков агрессивно настроенных граждан, которые разломали палатки и начали нападать на мирных демонстрантов и журналистов.

К месту беспорядков стягиваются дополнительные силы полиции и армии.