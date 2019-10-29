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РИА Новости

МИД предупредил россиян о продлении режима ЧС на Суматре

15:44 29.10.2019
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© REUTERS / Antara Foto/Mushaful ImamСмог от лесных пожаров в городе Палембанг, Южная Суматра, Индонезия
Смог от лесных пожаров в городе Палембанг, Южная Суматра, Индонезия
© REUTERS / Antara Foto/Mushaful Imam
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД РФ предупредил соотечественников о продлении до 10 ноября режима чрезвычайной ситуации в индонезийской провинции Южная Суматра в связи с задымлением воздуха.
"Индонезия – в провинции Южная Суматра до 10 ноября продлен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами; задымление воздуха; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
МИД РФ в конце сентября текущего года сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации в провинции Риау на острове Суматра до 31 октября в связи с задымлением воздуха. Проводилась частичная эвакуация населения.
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