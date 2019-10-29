МИД предупредил россиян о продлении режима ЧС на Суматре

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД РФ предупредил соотечественников о продлении до 10 ноября режима чрезвычайной ситуации в индонезийской провинции Южная Суматра в связи с задымлением воздуха.

МИД РФ в конце сентября текущего года сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации в провинции Риау на острове Суматра до 31 октября в связи с задымлением воздуха. Проводилась частичная эвакуация населения.