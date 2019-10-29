Московский завод "Салют" внедрил "умное" решение для проверки инструментов

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Московский производитель авиадвигателей "Салют" АО "ОДК" внедрил решение из области "Индустрия 4.0" по проверке состояния инструментов, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Умная" система электронной идентификации и прослеживания состояния протяжного инструмента использует программное обеспечение, разработанное отечественным ФГУП "ГосНИИАС", говорится в сообщении.

"ПК "Салют" АО "ОДК" - старейшее предприятие, которое уже более 100 лет производит авиационные двигатели на территории города. В прошлом году оно получило статус промышленного комплекса Москвы, и теперь имеет возможность воспользоваться поддержкой столичного правительства, в том числе налоговыми льготами", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Как отмечается в сообщении, с внедрением новой системы стало намного проще найти любой инструмент и узнать в режиме реального времени о степени его изношенности. По оценке специалистов, это позволит на 20% сократить затраты на покупку нового оборудования.