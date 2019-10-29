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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский завод "Салют" внедрил "умное" решение для проверки инструментов

15:41 29.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Московский производитель авиадвигателей "Салют" АО "ОДК" внедрил решение из области "Индустрия 4.0" по проверке состояния инструментов, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Умная" система электронной идентификации и прослеживания состояния протяжного инструмента использует программное обеспечение, разработанное отечественным ФГУП "ГосНИИАС", говорится в сообщении.

"ПК "Салют" АО "ОДК" - старейшее предприятие, которое уже более 100 лет производит авиационные двигатели на территории города. В прошлом году оно получило статус промышленного комплекса Москвы, и теперь имеет возможность воспользоваться поддержкой столичного правительства, в том числе налоговыми льготами", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Как отмечается в сообщении, с внедрением новой системы стало намного проще найти любой инструмент и узнать в режиме реального времени о степени его изношенности. По оценке специалистов, это позволит на 20% сократить затраты на покупку нового оборудования.
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
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Алгоритм работы системы прост: на каждый инструмент лазером наносят двухмерный штриховой код, а сотруднику, который работает на нем, выдают мобильное устройство. Оно записывает информацию о работе, а в конце дня ее заносят в общую базу данных. Проанализировав данные, система предупреждает, когда пора заменить или отремонтировать инструменты, используемые для резки металла и изготовления различных деталей двигателя.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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