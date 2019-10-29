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РИА Новости
Война в Сирии

Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском

15:36 29.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Айн-Исса на севере провинции Ракка
Город Айн-Исса на севере провинции Ракка
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Айн-Исса на севере провинции Ракка. Архивное фото
АМУДА (Сирия), 29 окт – РИА Новости. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии готова возобновить переговоры с сирийскими властями об организации управления в данном регионе, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель исполнительного совета автономной администрации территорий на севере и востоке Сирии Талаат Юнис.
По его словам, администрация стремится "начать диалог и переговоры, чтобы достичь какой-либо формы власти и управления в Сирии в целом, и в особенности в этом регионе".
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Он отметил, что "демократическое решение и межсирийский диалог гарантируют разрешение кризиса".
"Все политические и экономические моменты можно решить и договориться относительно них в рамках серьезных переговоров между администрацией и сирийскими властями, и с российской стороной и другими сторонами, которые могут сыграть роль в работе над началом серьезного диалога и достижения решения по всем пунктам и консенсуса", - заявил Юнис.
"Мы верим, что когда переговоры начнутся и мы сядем за стол, будет найдено решение всем вопросам. Поскольку нашей целью является единство Сирии и мы не стремимся к расколу, мы всегда стремимся к разрешению кризиса путем переговоров. Все вопросы (решаются) в рамках единства и децентрализованного режима, и возможно достичь согласия и формул таких решений", - подчеркнул Юнис.
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Он отметил, что у администрации нет возражений по поводу охраны сирийской армией границ с Турцией, при этом он заявил, что "Сирийские демократические силы" "должны иметь свои особенности".
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов - в 18.00 мск 29 октября. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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