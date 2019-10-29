Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском

АМУДА (Сирия), 29 окт – РИА Новости. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии готова возобновить переговоры с сирийскими властями об организации управления в данном регионе, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель исполнительного совета автономной администрации территорий на севере и востоке Сирии Талаат Юнис.

По его словам, администрация стремится "начать диалог и переговоры, чтобы достичь какой-либо формы власти и управления в Сирии в целом, и в особенности в этом регионе".

Он отметил, что "демократическое решение и межсирийский диалог гарантируют разрешение кризиса".

"Все политические и экономические моменты можно решить и договориться относительно них в рамках серьезных переговоров между администрацией и сирийскими властями, и с российской стороной и другими сторонами, которые могут сыграть роль в работе над началом серьезного диалога и достижения решения по всем пунктам и консенсуса", - заявил Юнис.

"Мы верим, что когда переговоры начнутся и мы сядем за стол, будет найдено решение всем вопросам. Поскольку нашей целью является единство Сирии и мы не стремимся к расколу, мы всегда стремимся к разрешению кризиса путем переговоров. Все вопросы (решаются) в рамках единства и децентрализованного режима, и возможно достичь согласия и формул таких решений", - подчеркнул Юнис.

Он отметил, что у администрации нет возражений по поводу охраны сирийской армией границ с Турцией, при этом он заявил, что "Сирийские демократические силы" "должны иметь свои особенности".

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.