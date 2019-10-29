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РИА Новости

Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов

15:33 29.10.2019
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© AFP 2019 / Aris MessinisБеженцы на надувной лодке прибывают на греческий остров Лесбос. Февраль 2016 года
Беженцы на надувной лодке прибывают на греческий остров Лесбос. Февраль 2016 года
© AFP 2019 / Aris Messinis
МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Четыре мигранта погибли, один пропал без вести, пытаясь добраться на лодке до Канарских островов, сообщают испанские СМИ со ссылкой на представителя правительства Испании в автономном сообществе Хуана Сальвадора Леона.
Мигранты, лодка которых перевернулась, в настоящее время находятся на борту судна под cингапурским флагом. Удалось спасти 29 человек. Судно направляется в порт Ла Лус (Пальмас де Гран Канария).
Ранее координационный центр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что рано утром на двух судах до Канар добрались 158 мигрантов.
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МигрантыКанарские островаВ мире
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