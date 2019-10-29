Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов

Беженцы на надувной лодке прибывают на греческий остров Лесбос. Февраль 2016 года

МАДРИД, 29 окт – РИА Новости. Четыре мигранта погибли, один пропал без вести, пытаясь добраться на лодке до Канарских островов, сообщают испанские СМИ со ссылкой на представителя правительства Испании в автономном сообществе Хуана Сальвадора Леона.

Мигранты, лодка которых перевернулась, в настоящее время находятся на борту судна под cингапурским флагом. Удалось спасти 29 человек. Судно направляется в порт Ла Лус (Пальмас де Гран Канария).