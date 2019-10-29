Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T15:31Z
https://ria.ru/20191029/1560357676.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:3023:1700_1036x0_80_0_0_da5336536926cb347726ab52ec0472e2.jpg
РИА Новости

В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков

15:31 29.10.2019
58
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число преступлений, совершенных под действием наркотических средств, сократилось в России за девять месяцев на 43,3%, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
"Сократилось на 43,3% (с 11,5 тысячи до 6,5 тысячи) количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
В целом, больше всего преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксировано в Республике Северная Осетия - Алания (24,1%), Санкт-Петербурге (19,1%), Республике Ингушетия (17,5%), Чеченской Республике (16,8%), Республике Дагестан (16,7%) и Кабардино-Балкарской Республике (16,4%).
По информации Генпрокуратуры РФ, за девять месяцев правоохранительные органы России зарегистрировали 145 169 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых сотрудниками органов внутренних дел выявлено 139 665.
Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки
24 октября, 14:49РИА Новости
В Татарстане сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера
001120
Обсудить 0
Генеральная прокуратура РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура сообщила о росте преступности в России на 2,1% с начала года
Беженцы на надувной лодке прибывают на греческий остров Лесбос. Февраль 2016 года
Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Межгосударственные отношения России и Венгрии
Переговоры по Сирии в Астане
Международный процесс урегулирования сирийского конфликта
Статуя Фемиды в суде
В Москве суд ограничил свободу велосипедисту, сбившему насмерть женщину
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев поручил скоординировать мероприятия по снижению безработицы
Союзный форум инженерно-технологических вузов обретет новый статус
Союзный форум инженерно-технологических вузов обретет новый статус
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Число террористических преступлений в России выросло на 3,1%
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Крым готов принимать десять миллионов туристов в год
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Заксобрание Камчатки приняло закон о дополнительной защите бюджетников
Гости на съезде Общероссийского народного фронта
ОНФ предложил оборудовать дороги к школам "тревожными кнопками"
Город Айн-Исса на севере провинции Ракка
Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском
Строительство АЭС
Россия и Венгрия стали еще ближе к началу строительства АЭС "Пакш-2"
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время акции КПРФ За честные и чистые выборы! на проспекте академика Сахарова в Москве. 17 августа 2019
Зюганов поддержал возрождение комсомола как стартовой площадки для карьеры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Под Красноярском загорелся коровник на площади 1,5 тысячи квадратных метров
08:13ГЛОНАСС не будут модернизировать для полетов к Луне
08:11Россия развернула РЛС "Подсолнух" на Дальнем Востоке и Балтике
08:11В Москве ожидается снег и температура около нуля
08:07Источник сообщил о конфликте перед ЧП в воинской части в Забайкалье
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
Лента новостейМолния