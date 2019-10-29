В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число преступлений, совершенных под действием наркотических средств, сократилось в России за девять месяцев на 43,3%, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

"Сократилось на 43,3% (с 11,5 тысячи до 6,5 тысячи) количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

В целом, больше всего преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксировано в Республике Северная Осетия - Алания (24,1%), Санкт-Петербурге (19,1%), Республике Ингушетия (17,5%), Чеченской Республике (16,8%), Республике Дагестан (16,7%) и Кабардино-Балкарской Республике (16,4%).