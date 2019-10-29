СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило дело в отношении председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна по подозрению в получении взятки в размере 180 тысяч долларов, передает во вторник агентство "Украинские новости".
"Досудебным расследованием установлено, что Мунтян в период до 23 июля требовал от жителя Черновцов неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов за передачу в долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса Черновицкого областного коммунального предприятия "Бальнеологический санаторий "Брусника" и в период с 23 июля 2019 года по 15 октября 2019 получил 180 тысяч долларов за совершение указанных действий", - пишет агентство.
В Едином реестре судебных решений сообщается, что в рамках дела суд арестовал документацию, связанную с коммунальным предприятием "Бальнеологический санаторий "Брусника".
"Наложить арест на имущество, 16.10.2019 изъятого в административном помещении Черновицкого областного совета в Черновцах", - говорится в постановлении суда.