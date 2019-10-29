Круглый стол о внутренней и внешней политике США за год до выборов

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1 ноября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "США: внутренняя и внешняя политика за год до президентских выборов".