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РИА Новости

Круглый стол о внутренней и внешней политике США за год до выборов

15:25 29.10.2019
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1 ноября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "США: внутренняя и внешняя политика за год до президентских выборов".
Участники – эксперты ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН:
- руководитель Центра Североамериканских исследований Виктория ЖУРАВЛЕВА;
- старший научный сотрудник ЦСАИ Оксана БОГАЕВСКАЯ;
- научные сотрудники ЦСАИ Сергей КИСЛИЦЫН, Александра БОРИСОВА;
- научный сотрудник Центра Ближневосточных исследований Алексей ДАВЫДОВ.

3 ноября 2020 года в США пройдут очередные президентские выборы, к которым американская политическая элита уже активно готовится, заранее начав борьбу за президентское кресло. Инициированная демократами процедура импичмента набирает обороны, а политика действующей американской администрации становится все более непредсказуемой.
Чем сегодня живет предвыборная Америка? Какие внутри- и внешнеполитические успехи может записать в свой актив 45-й президент США Дональд Трамп? Какова истинная стратегия США в Сирии, из которой Трамп хоть и обещал вывести войска, но лишь передислоцировал их поближе к нефтяным скважинам? Каким образом США собираются укрепить коалицию по борьбе с ИГИЛ*, пригласив в середине ноября в Вашингтон своих союзников? Действительно ли Трамп готов подписать торговое соглашение с Китаем? Как в контексте нынешней избирательной кампании будут складываться отношения США с Россией?

* "Исламское государство" (ИГИЛ)— террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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