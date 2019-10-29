Круглый стол о внутренней и внешней политике США за год до выборов

Участники – эксперты ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН:
- руководитель Центра Североамериканских исследований Виктория ЖУРАВЛЕВА;
- старший научный сотрудник ЦСАИ Оксана БОГАЕВСКАЯ;
- научные сотрудники ЦСАИ Сергей КИСЛИЦЫН, Александра БОРИСОВА;
- научный сотрудник Центра Ближневосточных исследований Алексей ДАВЫДОВ.
3 ноября 2020 года в США пройдут очередные президентские выборы, к которым американская политическая элита уже активно готовится, заранее начав борьбу за президентское кресло. Инициированная демократами процедура импичмента набирает обороны, а политика действующей американской администрации становится все более непредсказуемой.
Чем сегодня живет предвыборная Америка? Какие внутри- и внешнеполитические успехи может записать в свой актив 45-й президент США Дональд Трамп? Какова истинная стратегия США в Сирии, из которой Трамп хоть и обещал вывести войска, но лишь передислоцировал их поближе к нефтяным скважинам? Каким образом США собираются укрепить коалицию по борьбе с ИГИЛ*, пригласив в середине ноября в Вашингтон своих союзников? Действительно ли Трамп готов подписать торговое соглашение с Китаем? Как в контексте нынешней избирательной кампании будут складываться отношения США с Россией?
* "Исламское государство" (ИГИЛ)— террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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- руководитель Центра Североамериканских исследований Виктория ЖУРАВЛЕВА;
- старший научный сотрудник ЦСАИ Оксана БОГАЕВСКАЯ;
- научные сотрудники ЦСАИ Сергей КИСЛИЦЫН, Александра БОРИСОВА;
- научный сотрудник Центра Ближневосточных исследований Алексей ДАВЫДОВ.
3 ноября 2020 года в США пройдут очередные президентские выборы, к которым американская политическая элита уже активно готовится, заранее начав борьбу за президентское кресло. Инициированная демократами процедура импичмента набирает обороны, а политика действующей американской администрации становится все более непредсказуемой.
Чем сегодня живет предвыборная Америка? Какие внутри- и внешнеполитические успехи может записать в свой актив 45-й президент США Дональд Трамп? Какова истинная стратегия США в Сирии, из которой Трамп хоть и обещал вывести войска, но лишь передислоцировал их поближе к нефтяным скважинам? Каким образом США собираются укрепить коалицию по борьбе с ИГИЛ*, пригласив в середине ноября в Вашингтон своих союзников? Действительно ли Трамп готов подписать торговое соглашение с Китаем? Как в контексте нынешней избирательной кампании будут складываться отношения США с Россией?
* "Исламское государство" (ИГИЛ)— террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/