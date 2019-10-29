Биография Рафаэля Гросси

Аргентинский дипломат Рафаэль Мариано Гросси (Rafael Mariano Grossi) родился в 1961 году в Буэнос-Айресе.
В 1983 году окончил Аргентинский католический университет в Буэнос-Айресе. В 1985 году – Национальный институт дипломатической службы. Получил степень магистра, затем доктора наук по истории и международной политике в Университете Женевы (Щвейцария).
На дипломатической службе с 1985 года.
В 1997-2000 годах был председателем экспертной группы ООН по международному регистру вооружений, затем советником Генерального секретаря ООН по разоружению.
С 2002 по 2007 год возглавлял штаб-квартиру Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене (Австрия) и Организации по запрещению химического оружия в Гааге (Нидерланды).
С 2007 по 2010 год занимал должность генерального директора по политической координации в МИД Аргентины. Затем был назначен послом в Бельгию, также представлял Аргентину в Организации Объединенных Наций в Женеве.
С 2010 по 2013 год был заместителем генерального директора МАГАТЭ.
С 2013 года Рафаэль Гросси является послом в Австрии, в Словакии и Словении, а также постоянным представителем Аргентины при международных организациях в Вене.
В 2014-2016 годах – президент Группы ядерных поставщиков (ГЯП), президент дипломатической конференции Конвенции о ядерной безопасности, заместитель генерального директора Организации по запрещению химического оружия.
Рафаэль Гросси был назначен председателем обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке.
В сентябре 2019 года стало известно, что правительство Аргентины выдвинуло Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ.
29 октября 2019 года Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси новым генеральным директором агентства.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников