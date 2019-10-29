Биография Рафаэля Гросси

В 1983 году окончил Аргентинский католический университет в Буэнос-Айресе . В 1985 году – Национальный институт дипломатической службы. Получил степень магистра, затем доктора наук по истории и международной политике в Университете Женевы (Щвейцария).

В 1997-2000 годах был председателем экспертной группы ООН по международному регистру вооружений, затем советником Генерального секретаря ООН по разоружению.

С 2002 по 2007 год возглавлял штаб-квартиру Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене (Австрия) и Организации по запрещению химического оружия в Гааге (Нидерланды).

С 2007 по 2010 год занимал должность генерального директора по политической координации в МИД Аргентины. Затем был назначен послом в Бельгию, также представлял Аргентину в Организации Объединенных Наций в Женеве.

С 2010 по 2013 год был заместителем генерального директора МАГАТЭ.

В 2014-2016 годах – президент Группы ядерных поставщиков (ГЯП), президент дипломатической конференции Конвенции о ядерной безопасности, заместитель генерального директора Организации по запрещению химического оружия.

Рафаэль Гросси был назначен председателем обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке.

В сентябре 2019 года стало известно, что правительство Аргентины выдвинуло Рафаэля Гросси на пост генерального директора МАГАТЭ.

29 октября 2019 года Совет управляющих МАГАТЭ назначил Рафаэля Гросси новым генеральным директором агентства.