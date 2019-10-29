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РИА Новости

Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение

15:22 29.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил телеканалу Al-Jazeera, что президент США Дональд Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение по иранской ядерной программе.

"Война (в регионе – ред.) никому не пойдет на пользу, Трамп не может навязывать Ирану одностороннее соглашение"

Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана
Кроме того, он подчеркнул, что любое соглашение по иранской ядерной программе должно быть выгодно всем сторонам.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. 11 января 2018
28 октября, 19:42Радио Sputnik
"Продолжим наращивать, все больше". Минфин США о санкциях на Иран
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампИранСШАВ мире
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