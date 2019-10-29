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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Филиппович: Парламентское Собрание должно отслеживать результаты проектов

15:37 29.10.2019 (обновлено: 15:40 29.10.2019)
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© Фото : пресс-служба ПСГалина Филиппович
Галина Филиппович
© Фото : пресс-служба ПС
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Задача депутатов Парламентского Собрания Союзного государства - контролировать не только освоение выделенных на союзные проекты средств, но и конечный результат, чтобы понимать, кому и чем конкретно помогло Союзное государство, считает председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Галина Филиппович.
Ключевой темой заседания комиссии, состоявшейся в Москве, стало оказание медицинской помощи, реабилитационных услуг и других мер поддержки отдельным категориям граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф. На комиссию были приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, МЧС России, министерств здравоохранения Республики Беларусь и России, Белгидромета и Росгидромета.
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"Комиссия контролирует исполнение мероприятий и программ, реализуемых в рамках нашей тематики. Раньше на первый план выходили проблемы, касающиеся исполнения бюджета, - это своевременное выделение денег, выполнение обязательств госзаказчиками и исполнителями. Сегодня механизм финансирования отлажен, остаются процедурные вопросы. Но людей больше всего интересует, что в конечном итоге они получат, какие новые условия для них создадут. Поэтому сегодня депутатам дана установка контролировать конечный результат. Важно знать, что мы получим на выходе, какую услугу создадим, чем поможем нашим гражданам", - сказала Филиппович РИА Новости.
В качестве примера она привела задачу проведения современного мониторинга пострадавших от чернобыльской аварии территорий.
"Для чего проводить мониторинг? Не только для научных целей, но и для практических: чтобы понять, какую часть земель мы можем ввести в хозяйственный оборот, какие условия могут быть созданы для улучшения качества жизни людей. В частности, сегодня актуален вопрос создания системы противопожарной безопасности пострадавших территорий и людей, проживающих на них. Да, деньги выделены, но важно знать, появился в итоге этот модуль или нет. Важно контролировать не денежные перемещения, а результат", - пояснила она.
Депутат подчеркнула, что главным результатом работы комиссии на сегодняшний день считает принятие Пятой программы, связанной с ликвидацией последствий чернобыльской аварии.
"Программа даже изменила свое целевое назначение: если все предыдущие были направлены на ликвидацию последствий, то сегодня уже в самом названии заложен иной целевой посыл - защита населения в части создания безопасных условий проживания, а также реабилитация, социально-экономическое развитие пострадавших территорий. Но пока мы не можем сказать, что проблема изучена до конца и найдены ответы на все вопросы. И на прошедшей комиссии был обозначен ряд очень актуальных проблем, решение которых важно для двух государств – России и Беларуси. В частности, это тема управления трансграничными территориями в рамках биологических заповедников, заказников. На сегодняшний день большая часть организационных вопросов ушла в научное сообщество, но в части компетенций научно-консультативного совета, который работает при нашей комиссии, необходимо определить дорожную карту по ряду практических мероприятий", - сказал она.
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Стремиться к равным условиям медобслуживания

Что касается темы здравоохранения и оказания медпомощи на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях, комиссия вернулась к теме единого регистра пострадавших лиц.
"Полагаем, что работа ученых по изучению состояния здоровья людей, влияния на него радиационного излучения должна быть продолжена. Этот замечательный опыт Союзного государства – уникальный в своем роде – принят на международном уровне. Почему это важно? Информационные базы объединяются, и ученые могут за более короткие временные сроки сделать свои научные выводы. Как следствие, это разработка правильных методик лечения. Единый регистр – очень важный для нас опыт. И работы по нему требуют продолжения. В частности, в рамках нынешнего заседания была создана рабочая группа, которая точечно должна проанализировать, что нас уже объединяет, есть ли необходимость сближения нормативно-правовой базы, сближения подходов в работе, чтобы максимально приблизиться к равным условиям медицинского обслуживания", - отметила Филиппович.

Масштабировать союзный опыт оздоровления детей

Депутат также отметила тему оздоровления детей, которую в комиссии рассматривают шире, чем исключительно в рамках чернобыльской проблемы.
"Конечно, за основу мы берем загрязненные территории от катастрофы на ЧАЭС, но мы настаиваем на расширении этих рамок. Ведь даже название программы указывает на то, что, помимо ЧАЭС, речь идет об оказании медицинской помощи, реабилитационных услуг и других мер поддержки пострадавших от других аварий и техногенных катастроф. И наш посыл к россиянам – рассмотреть этот вопрос зеркально, выделить такие территории в России, "посмотреть" детей, проживающих на них, провести диагностику их здоровья, понять, в чем они нуждаются. Почему мы не можем сделать единый союзный проект? Для этого надо взять наш опыт по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в области медицины – мониторинга здоровья, диагностики, профилактики и лечения. Этим вопросом - оздоровления и российских детей по программе Союзного государства - мы плотно занимаемся больше двух лет, но идет он непросто. Депутаты на стороне такого проекта. Да, "Чернобыль" в данном случае - проект, объединяющий нас. Пройден большой путь для выработки совместных решений в рамках союзной программы. И, наверное, правильно этот наш опыт сегодня просто масштабировать, применив к другим территориям. Надеюсь, эту идею мы доведем до логического завершения", - заключила Филиппович.
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