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РИА Новости

Пресс-конференция о развитии рынка больших данных

15:17 29.10.2019 (обновлено: 15:19 29.10.2019)
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5 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная стратегическим вопросам развития российского рынка больших данных.
Участники:
- президент Ассоциации больших данных, член Совета директоров ПАО "МегаФон", руководитель рабочей группы "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Анна СЕРЕБРЯНИКОВА;
- исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей НЕЙМАН;
- руководитель стратегического комитета Ассоциации больших данных, управляющий директор ПАО "Сбербанк" Мария ПОЛИКАНОВА.

К участию также приглашены:
- представители Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Института развития Интернета.

Основная цель деятельности Ассоциации больших данных – создание условий для развития технологий и продуктов в этой сфере в России. Для ее достижения разработана Стратегия развития рынка больших данных 2024, реализация которой позволит повысить качество жизни россиян и получить существенный экономический эффект, выражающийся в приросте ВВП в размере 3 миллиардов рублей к 2024 году. Стратегия разработана Ассоциацией больших данных совместно с консалтинговой компанией The Boston Consulting Group с привлечением широкого круга ведущих экспертов. В настоящее время членами Ассоциации являются компании "Яндекс", Mail.Ru Group, "Сбербанк", "Газпромбанк", "Тинькофф Банк", "МегаФон", "Ростелеком", "Билайн", oneFactor, QIWI, Аналитический центр при Правительстве РФ.
В ходе пресс-конференции будут освещены вопросы значимости и актуальности стратегии развития новой отрасли российской экономики – отрасли больших данных, а также ее цели, параметры, основные барьеры и способы их преодоления, шаги по ее реализации.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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