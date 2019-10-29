Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме

БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который в декабре покинет должность, прокомментировал подозрения в алкоголизме.

Находясь на должности главы ЕК, Юнкер неоднократно оказывался в центре внимания СМИ и соцсетей из-за своего неформального стиля общения с лидерами стран ЕС — он часто приветствовал политиков дружескими пощечинами. Кроме того, неоднократно СМИ и пользователи соцсетей обращали внимание на походку Юнкера на официальных мероприятиях, как это было в 2018 году, когда главе ЕК понадобилась помощь окружающих, чтобы подняться на трибуну и спуститься с нее, и он шел неровной походкой. На этом основании Юнкера подозревали в злоупотреблении алкоголем, что в ЕК отрицали, в частности, происшествие в 2018 году комиссия связала с приступом ишиалгии.

"Ах. Поначалу это меня очень беспокоило. Сейчас я такими заявлениями не интересуюсь", — заявил Юнкер в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.

В частности, Юнкер напомнил свою встречу с президентом США Дональдом Трампом в июле 2018 года, когда ему удалось достичь договоренностей о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, вопросам устранения барьеров в торговле и обнуления взаимных пошлин.

"Нельзя поставить Трампа на колени, когда входишь в Белый дом пьяным. А многие, которые в Белом доме еще не бывали, туда не пройдут, если они постоянно пьяны", — сказал Юнкер.

В интервью Юнкер также отметил, что видит будущее Европы только в единстве.

"В начале XX века Европа представляла 25% населения Земли. В конце XXI века это будет только четыре процента. Меня нервирует, что есть демагоги и популисты, которые всерьез заявляют, что если Европа снова разделится на свои составляющие, то будет лучше. Ничто лучше не станет", — заявил Юнкер.