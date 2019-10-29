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РИА Новости

Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме

15:13 29.10.2019 (обновлено: 18:40 29.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который в декабре покинет должность, прокомментировал подозрения в алкоголизме.
Находясь на должности главы ЕК, Юнкер неоднократно оказывался в центре внимания СМИ и соцсетей из-за своего неформального стиля общения с лидерами стран ЕС — он часто приветствовал политиков дружескими пощечинами. Кроме того, неоднократно СМИ и пользователи соцсетей обращали внимание на походку Юнкера на официальных мероприятиях, как это было в 2018 году, когда главе ЕК понадобилась помощь окружающих, чтобы подняться на трибуну и спуститься с нее, и он шел неровной походкой. На этом основании Юнкера подозревали в злоупотреблении алкоголем, что в ЕК отрицали, в частности, происшествие в 2018 году комиссия связала с приступом ишиалгии.

"Ах. Поначалу это меня очень беспокоило. Сейчас я такими заявлениями не интересуюсь", — заявил Юнкер в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.

В частности, Юнкер напомнил свою встречу с президентом США Дональдом Трампом в июле 2018 года, когда ему удалось достичь договоренностей о создании рабочей группы по разрешению торговых споров, вопросам устранения барьеров в торговле и обнуления взаимных пошлин.
"Нельзя поставить Трампа на колени, когда входишь в Белый дом пьяным. А многие, которые в Белом доме еще не бывали, туда не пройдут, если они постоянно пьяны", — сказал Юнкер.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2019
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В интервью Юнкер также отметил, что видит будущее Европы только в единстве.
"В начале XX века Европа представляла 25% населения Земли. В конце XXI века это будет только четыре процента. Меня нервирует, что есть демагоги и популисты, которые всерьез заявляют, что если Европа снова разделится на свои составляющие, то будет лучше. Ничто лучше не станет", — заявил Юнкер.
Как ожидается, 1 декабря Юнкер покинет должность главы ЕК, его сменит немка Урсула фон дер Ляйен. Смена главы ЕК должна была произойти 1 ноября, но поскольку вовремя не были назначены все еврокомиссары, Юнкер еще месяц будет техническим главой ЕК. В интервью он отметил, что планирует в будущем написать книгу о Европе, и выразил надежду на то, что если в Брюсселе решать увековечить его имя, то назовут им не какой-то тупик, а "башню мечтаний, на каждом этаже которой есть мечты — и они одна за другой становятся реальностью".
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
5 июня, 13:24РИА Новости
Зеленский назвал Юнкера "теплым дядькой"
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