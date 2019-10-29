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РИА Новости

Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе

15:11 29.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское, Донбасс
Петровское, Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское, Донбасс. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что готова приступить к отводу сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.
Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил в Петровском начнётся через 7-10 дней.
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"Наши подразделения готовы приступить к разведению. Мы по-прежнему нацелены на скорейшую реализацию рамочного решения о разведении сил и средств в районе Петровском", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что во вторник украинские силовики обстреляли из минометов участок разведения сил и средств в районе Петровского.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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