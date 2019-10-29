Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что готова приступить к отводу сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.

Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил в Петровском начнётся через 7-10 дней.

"Наши подразделения готовы приступить к разведению. Мы по-прежнему нацелены на скорейшую реализацию рамочного решения о разведении сил и средств в районе Петровском", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.