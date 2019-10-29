Две образцовые библиотеки нового поколения появятся в Татарстане

КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Модельные библиотеки нового поколения появятся в двух районах Татарстана в рамках нацпроекта "Культура", сообщает министерство культуры республики.

"В Татарстане появятся модельные библиотеки нового поколения. Одна из них откроется в Зеленодольском районе на базе Белобезводненской библиотеки, вторая – в Кукморском районе на базе Асан-Елгинской сельской библиотеки. Модельная библиотека – это образцовая библиотека в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в библиотеках в настоящее время завершается ремонт, в ближайшее время начнутся сборка мебели и нового оборудования. В рамках нацпроекта "Культура" для Белобезводненской библиотеки были приобретены демонстрационная техника, новое компьютерное оборудование, на 2 тысячи экземпляров обновлён книжный фонд: в основном это современная художественная, справочная литература и издания для детей. Кроме обычных книг в бумажном варианте посетители смогут воспользоваться возможностями Национальной электронной библиотеки и полнотекстовой базой данных "ЛитРес: мобильная библиотека".

Помещение библиотеки разделили на несколько зон. Одну из них отвели для самых маленьких – здесь будут установлены детские диванчики, игровое оборудование, большой плазменный экран. Во второй зоне разместится открытый читальный зал – посетители сами смогут взять с полки нужную книгу, столы-трансформеры позволят максимально использовать пространство: проводить презентации, творческие встречи и мастер-классы. В третьем зале будут работать юные журналисты, для которых закупили фото-, видео- и монтажное оборудование. Клуб "Твое ТВ" был создан здесь год назад, и ребята уже успели запустить свой канал на YouTube и в соцсетях.

Для Асан-Елгинской сельской библиотеки приобретены печатные и аудиокниги – около 2,5 тысячи наименований, новая мебель, информационные стенды, развивающие игры, компьютеры и интерактивное оборудование, оформлена подписка на электронную библиотеку ЛитРес. Функциональных зон здесь будет около 10: для детей – с развивающим интерактивным полом, для просмотра мультфильмов и видеофильмов, зоны для дискуссий, букроссинга, для уединённого чтения, читальный зал, пространство для творческих работ, места для работы на компьютере, мобильная зона для проведения массовых мероприятий и литературных встреч. Проектом предусмотрена и зона для обслуживания посетителей с ограниченными физическими возможностями.

"Модельная библиотека помимо основных – образовательной и педагогической - функций будет дополнительно реализовывать адаптивную, коммуникативную и культурно-просветительскую. Планируется, что при обновленных учреждениях будут работать любительские клубы и объединения по интересам, проводиться встречи, конференции, лекции, фестивали, конкурсы и многое другое", - отметили в министерстве культуры.