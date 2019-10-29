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РИА Новости
Республика Татарстан

Две образцовые библиотеки нового поколения появятся в Татарстане

15:04 29.10.2019
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© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на город Казань
Вид на город Казань
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 29 окт - РИА Новости. Модельные библиотеки нового поколения появятся в двух районах Татарстана в рамках нацпроекта "Культура", сообщает министерство культуры республики.
"В Татарстане появятся модельные библиотеки нового поколения. Одна из них откроется в Зеленодольском районе на базе Белобезводненской библиотеки, вторая – в Кукморском районе на базе Асан-Елгинской сельской библиотеки. Модельная библиотека – это образцовая библиотека в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным, многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в библиотеках в настоящее время завершается ремонт, в ближайшее время начнутся сборка мебели и нового оборудования. В рамках нацпроекта "Культура" для Белобезводненской библиотеки были приобретены демонстрационная техника, новое компьютерное оборудование, на 2 тысячи экземпляров обновлён книжный фонд: в основном это современная художественная, справочная литература и издания для детей. Кроме обычных книг в бумажном варианте посетители смогут воспользоваться возможностями Национальной электронной библиотеки и полнотекстовой базой данных "ЛитРес: мобильная библиотека".
Помещение библиотеки разделили на несколько зон. Одну из них отвели для самых маленьких – здесь будут установлены детские диванчики, игровое оборудование, большой плазменный экран. Во второй зоне разместится открытый читальный зал – посетители сами смогут взять с полки нужную книгу, столы-трансформеры позволят максимально использовать пространство: проводить презентации, творческие встречи и мастер-классы. В третьем зале будут работать юные журналисты, для которых закупили фото-, видео- и монтажное оборудование. Клуб "Твое ТВ" был создан здесь год назад, и ребята уже успели запустить свой канал на YouTube и в соцсетях.
Председатель ЦРО Духовного Управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и представитель администрации президента РФ Сергей мельников (справа) на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.
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Для Асан-Елгинской сельской библиотеки приобретены печатные и аудиокниги – около 2,5 тысячи наименований, новая мебель, информационные стенды, развивающие игры, компьютеры и интерактивное оборудование, оформлена подписка на электронную библиотеку ЛитРес. Функциональных зон здесь будет около 10: для детей – с развивающим интерактивным полом, для просмотра мультфильмов и видеофильмов, зоны для дискуссий, букроссинга, для уединённого чтения, читальный зал, пространство для творческих работ, места для работы на компьютере, мобильная зона для проведения массовых мероприятий и литературных встреч. Проектом предусмотрена и зона для обслуживания посетителей с ограниченными физическими возможностями.
"Модельная библиотека помимо основных – образовательной и педагогической - функций будет дополнительно реализовывать адаптивную, коммуникативную и культурно-просветительскую. Планируется, что при обновленных учреждениях будут работать любительские клубы и объединения по интересам, проводиться встречи, конференции, лекции, фестивали, конкурсы и многое другое", - отметили в министерстве культуры.
Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ. Куратор нацпроекта – вице-премьер Ольга Голодец. Работа по реализации национального проекта в Татарстане осуществляется по трем региональным проектам: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Объем финансирования на реализацию этих региональных проектов в 2019 году составляет 74,2 миллиона рублей, из них 37,6 миллиона рублей – за счет средств федерального бюджета, 36,6 миллиона рублей – за счет средств бюджета Татарстана. До 2024 года на эти цели будет направлено 707,1 миллиона рублей, из них 426,3 миллиона рублей – за счет средств федерального бюджета, 280,7 миллиона рублей – за счет средств бюджета Татарстана.
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