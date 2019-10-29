Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил о попытках сорвать отвод сил в районе города Золотое в Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 мск начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого.

"Сейчас мы наблюдаем попытки сорвать деэскалацию в районе Золотого... Я требую, и надеюсь, что все фракции меня поддержат, прекратить провоцировать войну и, наконец, начать работать на то, чтобы Украина победила, но не ценой ежедневных жертв наших лучших бойцов", - заявил Потураев, выступая в Раде во вторник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.