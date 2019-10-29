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РИА Новости

В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии

15:01 29.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Фракция "Голос" в украинском парламенте просит президента Владимира Зеленского созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) из-за вспышек дифтерии на Украине, заявила депутат партии Ольга Стефанишина.
Ранее в Национальном университете в украинском Ужгороде приостановили занятия из-за вспышки дифтерии. В Киеве зарегистрировали два случая заболевания дифтерией. Еще один случай дифтерии подтвердили лабораторно у жителя Тернопольской области. По мнению заведующей инфекционного отделения киевской Александровской больницы Людмилы Миновой, вспышка дифтерии возможна на Украине из-за снижения уровня коллективного иммунитета, необходимо проводить вакцинацию. По данным Минздрава, в стране в течение октября зарегистрировали уже 18 случаев заболевания дифтерией.
Города мира. Киев
13:04РИА Новости
На Украине в октябре зарегистрировали 18 случаев дифтерии
"Сегодня Украина стоит на пороге возможной эпидемии самого страшного заболевания – дифтерии… Мы с фракцией "Голос" обращаемся к президенту Украины (с просьбой) провести специальное заседание СНБО и рассмотреть вопрос возможной вспышки дифтерии на Украине и противостояния этой вспышке", - заявила Стефанишина, выступая в Раде во вторник.
Дифтерия - острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда с летальным исходом.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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