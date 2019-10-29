На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад

По данным ведомства, в июле 2000 года в городе Надыме в квартире были обнаружены тела женщины и ее шестилетнего сына со следами насильственной смерти. Спустя несколько месяцев – в октябре 2000 года – в другой квартире при схожих обстоятельствах обнаружено тело еще одной молодой женщины. Расследование уголовных дел об убийстве было приостановлено из-за того, что не была установлена личность подозреваемого.