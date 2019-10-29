На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа установили подозреваемого в убийстве двух женщин и ребенка более 19 лет назад, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в июле 2000 года в городе Надыме в квартире были обнаружены тела женщины и ее шестилетнего сына со следами насильственной смерти. Спустя несколько месяцев – в октябре 2000 года – в другой квартире при схожих обстоятельствах обнаружено тело еще одной молодой женщины. Расследование уголовных дел об убийстве было приостановлено из-за того, что не была установлена личность подозреваемого.
Как отметили в СУСК, следователи-криминалисты следственного управления СК России по ЯНАО и сотрудники уголовного розыска УМВД России по результатам совместно проведенных мероприятий установили лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений в 2000 году – им оказался бывший житель Надыма, 1978 года рождения.
"В настоящее время мужчина доставлен на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа для проведения следственных действий. С учетом добытых по делу доказательств злоумышленник признает свою вину и сотрудничает со следствием", – говорится в сообщении.