Премьер Украины заявил, что Коломойский не влияет на правительство

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Украинский олигарх и бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский не имеет влияния на правительство Украины, как и любой другой бизнесмен, заявил во вторник на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве новому президенту Владимиру Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

"Комментируя влияние господина Коломойского на украинское правительство, могу прямо сказать, что никакого влияния это лицо, или любое другое лицо, или представитель большого бизнеса - и украинского, и международного - не имеет", - сказал Гончарук. Трансляцию вел телеканал "Громадське ТВ" (Общественное телевиденье).

По его словам, правительство ориентируется исключительно на Зеленского и отстаивает интересы украинцев. Премьер добавил, что кабинет министров тесно сотрудничает с Верховной радой и Нацбанком.