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РИА Новости

Премьер Украины заявил, что Коломойский не влияет на правительство

14:57 29.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Украинский олигарх и бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский не имеет влияния на правительство Украины, как и любой другой бизнесмен, заявил во вторник на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.
На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве новому президенту Владимиру Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Отделение ПриватБанка
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"Комментируя влияние господина Коломойского на украинское правительство, могу прямо сказать, что никакого влияния это лицо, или любое другое лицо, или представитель большого бизнеса - и украинского, и международного - не имеет", - сказал Гончарук. Трансляцию вел телеканал "Громадське ТВ" (Общественное телевиденье).
По его словам, правительство ориентируется исключительно на Зеленского и отстаивает интересы украинцев. Премьер добавил, что кабинет министров тесно сотрудничает с Верховной радой и Нацбанком.
Коломойский покинул Украину в июне 2017 года и жил в Швейцарии, а в сентябре 2018 года переехал в Израиль. Он заявлял, что готов вернуться на Украину из Израиля после инаугурации Зеленского, но в итоге вернулся чуть раньше, 16 мая.
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