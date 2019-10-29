Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T14:52Z
https://ria.ru/20191029/1560355218.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:114:2000:1239_1036x0_80_0_0_fe366b43a467352f80fc406743885a47.jpg
РИА Новости

Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек

14:52 29.10.2019
105
© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного землетрясения, произошедшего во вторник на Филиппинах, превысило 400 человек, сообщает газета Manila Bulletin.
Ранее сообщалось о девяти погибших и более 40 пострадавших.
Геологическая служба США (USGS) сообщила во вторник утром о произошедшем на Филиппинах землетрясении магнитудой 6,8. Позднее она была понижена до 6,6.
Как сообщают местные СМИ, подземные толчки привели разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао и перебоям в подаче электроэнергии.
Две недели назад на филиппинском острове Минданао произошло другое мощное землетрясение, Ранее сообщалось, что в результате него погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32РИА Новости
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
001101
Обсудить 0
ФилиппиныВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции в Испании
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых в Европе преступников
Корсика
На Корсике спасатели нашли пожилую пару, пять дней блуждавшую в зарослях
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
63-й Международный Каннский кинофестиваль
Актрису Кейт Бекинсейл эвакуировали из дома в Лос-Анджелесе
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом
Медведев пригласил президента Кубы на празднование 75-летия Победы
Сейсмограф фиксирует колебания почвы
Число жертв мощного землетрясения на Филиппинах достигло девяти
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон
Испания предпримет ответные действия, если Бельгия не выдаст Пучдемона
Территория зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали пятерых сталкеров
Мьянма
В Мьянме шестнадцать паломников погибли в результате автокатастрофы
Международное агентство по атомной энергии
Аргентинец Рафаэль Гросси стал новым гендиректором МАГАТЭ
Глава ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель Петер Альтмайер
В Минэкономики Германии объяснили падение главы министерства на конференции
Скрипка Страдивари
СМИ сообщили, что музыкант забыл в электричке скрипку за 250 тысяч фунтов
Успенский собор на территории Тульского кремля
На кресло сити-менеджера Тулы претендуют два кандидата
Озеро
В Greenpeace назвали самый распространенный мусор у российских водоемов
Полицейская машина в США
СМИ: в США семья случайно соорудила взрывное устройство и убила женщину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
14:58Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
14:58Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
14:58Молдавского олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск
14:57Премьер Украины заявил, что Коломойский не влияет на правительство
14:55МИД предупредил россиян о тропическом шторме и ливнях на юге Китая
14:52Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек
14:51МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах
14:50МИД предупредил россиян о новой манифестации в Барселоне 29 октября
Лента новостейМолния