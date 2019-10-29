Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного землетрясения, произошедшего во вторник на Филиппинах, превысило 400 человек, сообщает газета Manila Bulletin.
Ранее сообщалось о девяти погибших и более 40 пострадавших.
UPDATE: 9 killed in another powerful earthquake that hit Mindanao https://t.co/3VzJ70Tphv— Manila Bulletin News (@manilabulletin) October 29, 2019
Геологическая служба США (USGS) сообщила во вторник утром о произошедшем на Филиппинах землетрясении магнитудой 6,8. Позднее она была понижена до 6,6.
Как сообщают местные СМИ, подземные толчки привели разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао и перебоям в подаче электроэнергии.
Две недели назад на филиппинском острове Минданао произошло другое мощное землетрясение, Ранее сообщалось, что в результате него погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.