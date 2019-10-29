МИД предупредил россиян о новой манифестации в Барселоне 29 октября

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников о новой манифестации сторонников независимости Каталонии, которая пройдет в испанском городе Барселона 29 октября.
"Испания – 29 октября в городе Барселона ожидаются манифестации сторонников независимости Каталонии; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
На прошлой неделе в субботу в Барселоне прошла массовая акция протеста против приговора Верховного суда Испании 12 каталонским политикам, причастным к незаконному референдуму о независимости в 2017 году. В ней приняли участие 350 тысяч человек, сообщила Городская гвардия.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.