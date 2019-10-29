МИД предупредил россиян о новой манифестации в Барселоне 29 октября

На прошлой неделе в субботу в Барселоне прошла массовая акция протеста против приговора Верховного суда Испании 12 каталонским политикам, причастным к незаконному референдуму о независимости в 2017 году. В ней приняли участие 350 тысяч человек, сообщила Городская гвардия.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.