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РИА Новости

На Корсике спасатели нашли пожилую пару, пять дней блуждавшую в зарослях

14:45 29.10.2019
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© AFP 2019 / Pascal Pochard-CasabiancaКорсика
Корсика
© AFP 2019 / Pascal Pochard-Casabianca
Корсика. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Супружеская пара из Нормандии, прибывшая на Корсику, чтобы отметить 40-летие своего брака, потеряли дорогу и были обнаружены спасателями через пять дней блуждания в зарослях на юге острова, сообщает телеканал France3.
Ив и Патрисия Розэ прибыли на Корсику на прошлой неделе и поселились в отеле в городе Порто-Веккьо в южной части острова. Пожилые люди планировали отметить здесь 40-летний юбилей своих отношений - так называемую "рубиновую свадьбу".
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Как выяснилось, супруги 24 октября отправились на осмотр местной достопримечательности - водопада Piscia di Gallo, но на обратной дороге свернули на неверную тропу и заблудились.
Поиски пропавших начались в воскресенье, в них участвовали несколько десятков сотрудников жандармерии, водолазы и кинологи. Пожилые люди были обнаружены только вечером в понедельник в зарослях, известных на Корсике как "маки". В этой удаленной местности была недоступна мобильная сеть.
Как сообщил глава поисковой группы лейтенант Янн Бег, супругам Розэ пришлось все это время питаться дикими ягодами. У женщины была вывихнута лодыжка и, предположительно, сломано ребро. Туристов, которые находились в состоянии обезвоживания, доставили на вертолете в одну из больниц города Аяччо.
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