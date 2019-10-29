На Корсике спасатели нашли пожилую пару, пять дней блуждавшую в зарослях

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Супружеская пара из Нормандии, прибывшая на Корсику, чтобы отметить 40-летие своего брака, потеряли дорогу и были обнаружены спасателями через пять дней блуждания в зарослях на юге острова, сообщает телеканал Супружеская пара из Нормандии, прибывшая на Корсику, чтобы отметить 40-летие своего брака, потеряли дорогу и были обнаружены спасателями через пять дней блуждания в зарослях на юге острова, сообщает телеканал France3

Ив и Патрисия Розэ прибыли на Корсику на прошлой неделе и поселились в отеле в городе Порто-Веккьо в южной части острова. Пожилые люди планировали отметить здесь 40-летний юбилей своих отношений - так называемую "рубиновую свадьбу".

Как выяснилось, супруги 24 октября отправились на осмотр местной достопримечательности - водопада Piscia di Gallo, но на обратной дороге свернули на неверную тропу и заблудились.

Поиски пропавших начались в воскресенье, в них участвовали несколько десятков сотрудников жандармерии, водолазы и кинологи. Пожилые люди были обнаружены только вечером в понедельник в зарослях, известных на Корсике как "маки". В этой удаленной местности была недоступна мобильная сеть.