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РИА Новости

Спецпредставитель ОБСЕ подтвердил возобновление отвода сил в Золотом

14:42 29.10.2019
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСпецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил, что ополченцы и украинские силовики возобновили разведение сил и средств в районе города Золотое в Донбассе.
"Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому", - цитирует Сайдика агентство Белта.
Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник сообщил, что ополченцы и украинские силовики во вторник начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое.
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