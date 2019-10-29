Спецпредставитель ОБСЕ подтвердил возобновление отвода сил в Золотом

МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подтвердил, что ополченцы и украинские силовики возобновили разведение сил и средств в районе города Золотое в Донбассе.

Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник сообщил, что ополченцы и украинские силовики во вторник начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое.