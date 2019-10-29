Бывший главред итальянской газеты Il Sole 24 Ore предстанет перед судом

РИМ, 29 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший главный редактор газеты деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore Роберто Наполетано предстанет перед судом по делу о грубых нарушениях в отчетности группы, выпускающей это авторитетное ежедневное издание; такое решение принял во вторник миланский суд.

Судебный процесс над известным журналистом, возглавлявшим Il Sole 24 Ore с 2011 по 2017 годы, начнется в Милане 16 января 2020 года.

Ранее прокуратура Милана признала Наполетано "фактическим администратором" издающей газету группы в тот период, когда он был главным редактором.

Согласно версии обвинения, в течение нескольких лет администрация группы Il Sole 24 Ore сообщала ложные официальные данные, значительно завышая тираж издания. Целью этого, по мнению следователей, намеренно создавалось впечатление о финансовых успехах газеты, на самом деле переживавшей серьезный кризис. В октябре 2016 года после обнародования данных о крупных убытках группы почти 75% журналистов газеты проголосовали за отставку своего главного редактора.

20 марта 2017 года стало известно о том, что Наполетано находится под следствием по данному делу. В этот же день журналисты газеты объявили бессрочную забастовку, потребовав отстранения главного редактора от должности.

Примечательно, что бывшие президент и управляющий группы Il Sole 24 Ore Бенито Бенедини и Донателла Треу, также проходящие по данному делу, приняли решение пойти на сделку со следствием и признали себя виновными. В результате Бенедини получил полтора года лишения свободы и штраф 100 тысяч евро, а Треу – один год восемь месяцев и штраф 300 тысяч евро. Само издание должно будет заплатить штраф в размере 50 тысяч евро.