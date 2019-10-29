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РИА Новости
Война в Сирии

В Госдуме оценили намерение США защищать нефтедобычу в Сирии

14:25 29.10.2019
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Намерение Вашингтона защищать нефтяные месторождения в Сирии негативно повлияет на обстановку в Сирии в целом, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
Министр обороны США Марк Эспер
09:06Сказано в эфире
Политолог объяснил, на что рассчитывают США, нацелившись на сирийскую нефтьСША намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, Вашингтон редко интересуется правом, когда есть выгода.
"США не скрывают целей контроля сирийских месторождений нефти и очевидно будут готовы любым способом отстаивать свои намерения. Этот факт вызывает не только беспокойство за ситуацию на турецко-сирийской границе, но и негативно повлияет на обстановку в Сирии в целом. Вашингтон, который не раз обещал вывести войска с территории Сирийской Республики, явно готовится сохранить влияние в регионе", - цитирует Железняка его пресс-служба.
Депутат отметил, что деструктивные маневры США в Сирии вносят сумятицу и дестабилизируют обстановку в регионе. Это, по мнению парламентария, особенно опасно в момент, когда усилиями российской дипломатии и личного участия главы государства удалось достичь договоренностей с Турцией, а также согласовать их с руководством Сирии, чтобы прекратить вооруженные столкновения на турецко-сирийской границе.
Обстановка в Сирии. 26 октября 2019
26 октября, 10:59Радио Sputnik
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"Очевидные дипломатические и военные успехи России в сирийском урегулировании, беспрецедентный двусторонний меморандум с Турцией, не дают покоя самолюбию американских вояк. Они тут же поспешили громко сообщить о ликвидации главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади, в чем остаются большие сомнения, а теперь на весь мир заявляют о намерении держать под контролем добычу нефти в Сирии. Возникает закономерный вопрос – на каком основании незваные гости из США пытаются распоряжаться недрами суверенного государства?", - задает вопрос Железняк.
"Алчные экономические интересы США в Сирии затмевают все другие цели. Отсутствие рынков сбыта дорогой сланцевой нефти США пытаются компенсировать путем использования всех возможных способов для удержания контроля над международной нефтяной отраслью, чаще всего прибегая к не рыночным методам конкуренции", - резюмирует депутат ГД.
Турецкие и американские военные бронеавтомобили на сирийско-турецкой границе
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"… а потом просто ушли". Почему США оставили союзников в СирииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США предали курдов, по которым может пройтись "каток турецкой армии". В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников прокомментировал ситуацию.
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Война в СирииМарк ЭсперГосдума РФСергей ЖелезнякСирияВ мире
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