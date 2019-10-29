В Госдуме оценили намерение США защищать нефтедобычу в Сирии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Намерение Вашингтона защищать нефтяные месторождения в Сирии негативно повлияет на обстановку в Сирии в целом, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.

"США не скрывают целей контроля сирийских месторождений нефти и очевидно будут готовы любым способом отстаивать свои намерения. Этот факт вызывает не только беспокойство за ситуацию на турецко-сирийской границе, но и негативно повлияет на обстановку в Сирии в целом. Вашингтон, который не раз обещал вывести войска с территории Сирийской Республики, явно готовится сохранить влияние в регионе", - цитирует Железняка его пресс-служба.

Депутат отметил, что деструктивные маневры США в Сирии вносят сумятицу и дестабилизируют обстановку в регионе. Это, по мнению парламентария, особенно опасно в момент, когда усилиями российской дипломатии и личного участия главы государства удалось достичь договоренностей с Турцией, а также согласовать их с руководством Сирии, чтобы прекратить вооруженные столкновения на турецко-сирийской границе.

"Очевидные дипломатические и военные успехи России в сирийском урегулировании, беспрецедентный двусторонний меморандум с Турцией, не дают покоя самолюбию американских вояк. Они тут же поспешили громко сообщить о ликвидации главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади, в чем остаются большие сомнения, а теперь на весь мир заявляют о намерении держать под контролем добычу нефти в Сирии. Возникает закономерный вопрос – на каком основании незваные гости из США пытаются распоряжаться недрами суверенного государства?", - задает вопрос Железняк.