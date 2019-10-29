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РИА Новости
Ядерные технологии

Большинство эстонцев поддерживают идею строительства АЭС, показал опрос

14:20 29.10.2019
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© Фото : Pixabay/Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин
© Фото : Pixabay/Angelo_Giordano
Вид на Таллин. Архивное фото
ТАЛЛИН, 29 окт — РИА Новости. Результаты опроса общественного мнения, проведенного в октябре фирмой Kantar Emor, показывают, что число сторонников строительства малого модульного атомного реактора в Эстонии достигло 55%, сообщила во вторник пресс-служба эстонского энергетического предприятия Fermi Energia, которое планирует построить атомную электростанцию.
В интернет-опросе, проведенном Kantar Emor, приняли участие 1324 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет. Исследование было заказано Fermi Energia.
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"Строительство небольшой электростанции нового поколения, которая обеспечивала бы энергоснабжение Эстонии, готовы поддержать 55% респондентов, против строительства высказались 31% респондентов и воздержались 14%. В апреле поддержка строительства АЭС составляла 51,2%", - говорится в пресс-релизе Fermi Energia.
В начале октября американо-японская компания GE Hitachi (GEH) и эстонское энергетическое предприятие Fermi Energia подписали протокол о намерениях разместить в Эстонии малый модульный атомный реактор BWRX-300. Председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс тогда отметил, что кипящие водяные реакторы десятилетиями безопасно, экономично и надежно работают в северных странах, будучи масштабным источником энергии с нулевым выбросом СО2. Fermi Energia надеется запустить атомный реактор в начале 2030 года.
BWRX-300 - кипящий водяной реактор мощностью 300 МВт с естественной циркуляцией и пассивным охлаждением, работающий на основе лицензированного Комиссией по атомной энергии США реакторного типа ESBWR.
Kantar Emor - маркетинговая информационная компания, основанная в 1990 году. Оказывает информационно-консультационные услуги, проводит исследования и опрос мнений в различных сферах.
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