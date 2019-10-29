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РИА Новости

В Минэкономики Германии объяснили падение главы министерства на конференции

14:20 29.10.2019
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© AP Photo / Markus Schreiber Глава ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель Петер Альтмайер
Глава ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель Петер Альтмайер
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Падение главы Минэкономики ФРГ Петера Альтмайера на конференции связано с тем, что он споткнулся, заявили РИА Новости в министерстве.
Ранее телеканал n-tv сообщил, что министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер упал после речи на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, он госпитализирован. Зал, где проводится конференция, был эвакуирован, публику попросили его покинуть. Сегодня днем в конференции должна принять участие канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Министр экономики ФРГ Альтмайер на конференции по цифровизации в Дортмунде споткнулся, покидая сцену, и упал. Он получает в настоящее время медицинскую помощь", - заявили в министерстве, добавив, что "ему была оказана помощь сразу на месте, однако в настоящее время он проходит еще одно обследование в больнице".

По словам участников конференции, которые стали очевидцами инцидента, министр упал с лестницы и потерял сознание. Врач, присутствовавший в зале, оказал ему первую помощь. "Актуальная программа министра в настоящее время меняется", - добавили в министерстве.
Ранее телеканал n-tv сообщил, что мероприятия с участием Альтмайера на полях конференции не отменены, но вместо министра в них примет участие представитель министерства.
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