В Минэкономики Германии объяснили падение главы министерства на конференции

"Министр экономики ФРГ Альтмайер на конференции по цифровизации в Дортмунде споткнулся, покидая сцену, и упал. Он получает в настоящее время медицинскую помощь", - заявили в министерстве, добавив, что "ему была оказана помощь сразу на месте, однако в настоящее время он проходит еще одно обследование в больнице".