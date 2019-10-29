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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали пятерых сталкеров

14:13 29.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТерритория зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Территория зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Территория зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали пятерых сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Вечером 28 октября пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции задержали пятерых сталкеров. Экстремальные туристы пешком пытались незаконно попасть в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения (так называемую Чернобыльскую зону)", - говорится в сообщении.
Предупреждающий знак о радиоактивности
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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали семь сталкеров
Задержанные оказались жителями Киева, Киевской и Черниговской областей. В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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