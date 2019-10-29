В Москве в конце ноября пройдет бизнес-форум iSUMMIT

МОСКВА, 29 окт - ООО "Деловые Мероприятия". В Москве 29-30 ноября состоится бизнес-форум iSUMMIT, где выступят лучшие эксперты и ТОП – менеджеры передовых компаний с докладами о том, как выстраивать новые бизнес-модели в эпоху инновационных технологий и эмоционального интеллекта.

В течение двух дней на двух сценах Крокус Экспо каждый из 50 специалистов самых успешных российских и западных компаний расскажут о том, как важно в цифровой эре предвидеть, что будет востребовано "завтра", сформируют видение актуальных трендов и динамики развития технологий в бизнесе.

Ключевой принцип iSUMMIT собрать в одном месте только профессионалов: все спикеры саммита - действующие ТОП-менеджеры именитых компаний с внушительным бэкграундом, которые ежедневно создают новое и меняют жизнь своих клиентов. Они поделятся проверенными идеями и технологиями, которые будут работать в 2020 году.

Такой подход позволяет быть уверенными, что контент саммита основан только на практике, а значит будет полезен его участникам.

На сцене iSummit ‘19 выступят:

Ларс Сильбербауер — Вице-Президент VIACOM и Глава MTV Digital Studios, ex-глобальный директор LEGO, Пол Фабретти — Директор по коммуникациям Microsoft, Дэнни Перекальски - CEO компании Утконос, в роли Генерального директора OZON превратил книжный интернет-магазин в крупную компанию, Андрей Курпатов - Руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, президент Высшей школы методологии, Ольга Ускова - Российский предприниматель, основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies, Владимир Белый – СEO компании Alpha Robotics Venture расскажет о том, как наши роботы штурмуют Голливуд.

В бизнесе каждый день что-то меняется. Упустишь темпы — перестанешь предчувствовать тренды. Вы еще можете сделать новый прорыв, быть более клиентоориентированными и создать новое будущее. Приходите и узнайте, как это сделать!

Дата мероприятия: 29-30 ноября 2019 г.

Место проведения: Москва, Крокус Экспо