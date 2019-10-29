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РИА Новости
Война в Сирии

Заммэра Марселя поблагодарил Путина за действия в Сирии

13:58 29.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Заместитель мэра города Марселя, ответственный за международные отношения и евро-средиземноморское сотрудничество, Жан Роатта поблагодарил президента России Владимира Путина за действия в Сирии.
"Мы находимся в такой сложной ситуации, и я благодарю президента Путина за то, что он делал в Сирии, были какие-то сомнения в отношении Турции, но я должен сказать "спасибо", - сказал Роатта на конференции в мэрии российской столицы, посвященной сотрудничеству Москвы и Марселя.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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