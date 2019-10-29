Силовики обстреляли район участка отвода сил в Петровском, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов район населенного пункта Петровское, который был определен как один из пилотных участков отвода сил в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 12.10 (совпадает с мск) по направлению Старогнатовка - Петровское со стороны вооруженных формирований Украины было выпущено десять мин калибром 60 миллиметров и 29 гранат из АГС", - сказал представитель ведомства.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. Во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом, на очереди Петровское.