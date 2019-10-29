Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T13:52Z
https://ria.ru/20191029/1560351215.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155981/64/1559816483_0:80:1043:667_1036x0_80_0_0_d5a60f2fe29664cd151bba9cce931585.jpg
РИА Новости

Силовики обстреляли район участка отвода сил в Петровском, заявили в ДНР

13:52 29.10.2019
297
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов район населенного пункта Петровское, который был определен как один из пилотных участков отвода сил в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 12.10 (совпадает с мск) по направлению Старогнатовка - Петровское со стороны вооруженных формирований Украины было выпущено десять мин калибром 60 миллиметров и 29 гранат из АГС", - сказал представитель ведомства.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
13:09РИА Новости
В Киеве заявили, что предварительно дата "нормандской встречи" определена
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. Во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом, на очереди Петровское.
120070
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККВадим ПристайкоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМИД УкраиныВ мире
Рекомендуем
Националисты на Украине
Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Представитель народной милиции ЛНР запускает белую сигнальную ракету в поселке Золотое
В ЛНР разъяснили процедуру отвода сил в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Сигнальные ракеты запустили в знак готовности к отводу сил у Золотого
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве заявили, что предварительно дата "нормандской встречи" определена
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сравнил Украину с компанией Apple, начавшей свой путь в гараже
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал оговорку Трампа о Зеленском
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
Ополченцы ЛНР готовы к отводу сил в районе Золотого
Скрипка Страдивари
СМИ сообщили, что музыкант забыл в электричке скрипку за 250 тысяч фунтов
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
Спецпредставитель ОБСЕ подтвердил возобновление отвода сил в Золотом
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
В Одессу прибыли четыре корабля НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Жители Золотого в Донбассе попросили Зеленского вывести националистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
14:58Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
14:58Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
14:58Молдавского олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск
14:57Премьер Украины заявил, что Коломойский не влияет на правительство
14:55МИД предупредил россиян о тропическом шторме и ливнях на юге Китая
14:52Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек
14:51МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах
14:50МИД предупредил россиян о новой манифестации в Барселоне 29 октября
Лента новостейМолния