Жителя Рязани, из-за которого при пожаре погибли трое его детей, арестовали

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Житель Рязанской области, которого подозревают в неосторожном обращении с огнем, из-за чего при пожаре погибли две его дочери и их брат, арестован, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, ночью 27 октября в селе Сановка Шиловского района ранее судимый 33-летний мужчина, будучи пьяным, оставил непотушенную сигарету. Разгорелся пожар, в результате которого погибли дети мужчины: две девочки 2015 и 2019 годов рождения и их брат 2018 года рождения.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".