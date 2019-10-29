Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T13:45Z
https://ria.ru/20191029/1560350703.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_997b8df8bb66c1e7a18b8422062ffba9.jpg
РИА Новости

Жителя Рязани, из-за которого при пожаре погибли трое его детей, арестовали

13:45 29.10.2019
303
CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Житель Рязанской области, которого подозревают в неосторожном обращении с огнем, из-за чего при пожаре погибли две его дочери и их брат, арестован, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, ночью 27 октября в селе Сановка Шиловского района ранее судимый 33-летний мужчина, будучи пьяным, оставил непотушенную сигарету. Разгорелся пожар, в результате которого погибли дети мужчины: две девочки 2015 и 2019 годов рождения и их брат 2018 года рождения.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
10 октября, 19:46РИА Новости
В Екатеринбурге завели дело после гибели ребенка при пожаре в квартире
Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
"Учитывая обстоятельства совершенного преступления, наличие непогашенной судимости и другие данные, характеризующие личность подозреваемого, в отношении его по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
210060
Обсудить 0
РязаньПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Стюардесса, спасшая пассажиров в Бурятии, вернулась к работе
Медсестра
Найденная на улице в Москве шестимесячная девочка остается в больнице
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после отравления угарным газом семьи в Башкирии
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Концерт мастеров искусств в Кремлевском Дворце съездов после торжественного заседания ЦК ВЛКСМ
В России предложили возродить комсомол
Автомобили скорой помощи
Впавшую в кому в Турции россиянку отвезут в НИИ скорой помощи в Петербурге
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Скрипка Страдивари
СМИ сообщили, что музыкант забыл в электричке скрипку за 250 тысяч фунтов
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Сигнальные ракеты запустили в знак готовности к отводу сил у Золотого
Националисты на Украине
Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков
Украинский военный в Донецкой области
Силовики обстреляли район участка отвода сил в Петровском, заявили в ДНР
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян, заявил Песков
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
14:58Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
14:58Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
14:58Молдавского олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск
14:57Премьер Украины заявил, что Коломойский не влияет на правительство
14:55МИД предупредил россиян о тропическом шторме и ливнях на юге Китая
14:52Число пострадавших при землетрясении на Филиппинах превысило 400 человек
14:51МИД предупредил россиян о возможном повторном землетрясении на Филиппинах
14:50МИД предупредил россиян о новой манифестации в Барселоне 29 октября
Лента новостейМолния