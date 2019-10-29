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РИА Новости

В Новосибирске нетрезвый мужчина "заминировал" ГУМ и главный вокзал

13:38 29.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 окт – РИА Новости. Житель Новосибирска во вторник сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях ГУМа и вокзала Новосибирск-Главный, его задержали полицейские, сообщает ГУМВД по региону.
"В 14.38 (10.38 мск) в полицию поступило сообщение о подозрительных предметах в зданиях ГУМа и вокзала Новосибирск-Главный. Сотрудники полиции провели комплекс необходимых мероприятий, в ходе которых опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.
В главке отметили, что в результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность звонившего лжетеррориста. Им оказался житель Новосибирска 1980 года рождения.
"Предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
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НовосибирскПроисшествия
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