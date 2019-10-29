В Новосибирске нетрезвый мужчина "заминировал" ГУМ и главный вокзал

НОВОСИБИРСК, 29 окт – РИА Новости. Житель Новосибирска во вторник сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях ГУМа и вокзала Новосибирск-Главный, его задержали полицейские, сообщает ГУМВД по региону.

"В 14.38 (10.38 мск) в полицию поступило сообщение о подозрительных предметах в зданиях ГУМа и вокзала Новосибирск-Главный. Сотрудники полиции провели комплекс необходимых мероприятий, в ходе которых опасных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.

В главке отметили, что в результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность звонившего лжетеррориста. Им оказался житель Новосибирска 1980 года рождения.