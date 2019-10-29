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РИА Новости

Глава Минэкономики Германии упал на конференции в Дортмунде

13:36 29.10.2019 (обновлено: 13:40 29.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФедеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер упал после речи на открытии на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, он госпитализирован, сообщил телеканал n-tv.
Причины падения пока неизвестны, министр находится в сознании, он поблагодарил санитаров, сообщает телеканал.
В настоящее время зал, где проводится конференция, эвакуирован, публику попросили его покинуть. Сегодня днем в конференции должна принять участие канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Глава ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель Петер Альтмайер, архивное фото
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Минэкономики ФРГПетер АльтмайерГерманияВ мире
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