Глава Минэкономики Германии упал на конференции в Дортмунде

БЕРЛИН, 29 окт - РИА Новости. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер упал после речи на открытии на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, он госпитализирован, сообщил телеканал n-tv.
Причины падения пока неизвестны, министр находится в сознании, он поблагодарил санитаров, сообщает телеканал.
В настоящее время зал, где проводится конференция, эвакуирован, публику попросили его покинуть. Сегодня днем в конференции должна принять участие канцлер ФРГ Ангела Меркель.
18 сентября 2018, 17:32РИА НовостиАльтмайер рассказал о роли Германии в трехсторонних газовых переговорах