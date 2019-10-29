Глава Минэкономики Германии упал на конференции в Дортмунде

Причины падения пока неизвестны, министр находится в сознании, он поблагодарил санитаров, сообщает телеканал.

В настоящее время зал, где проводится конференция, эвакуирован, публику попросили его покинуть. Сегодня днем в конференции должна принять участие канцлер ФРГ Ангела Меркель.