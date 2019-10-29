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РИА Новости

Данные, которые передаются в Кремль, проверяют эксперты, заявил Песков

13:07 29.10.2019 (обновлено: 13:37 29.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кремль получает статистику и информацию от разных ведомств, экспертные управления проверяют все данные, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии предоставляемой статистике.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития написала, что за последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось почти 700 тысяч юридических лиц. Комментируя накануне это сообщение, Песков заметил, что "эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили "а" - из корпорации по малому и среднему бизнесу и "б" - из налоговой службы", которые "свидетельствуют о более благоприятных процессах".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"В Кремле получают статистику и информацию от самых разных ведомств. И, собственно, иногда мы видим расхождения в данных, которые дают ведомства. Но в Кремле есть свои экспертные управления, есть подразделения, которые, собственно, и проверяют эти данные и потом разбираются. Это часто используется и в ходе докладов президенту - так, чтобы президенту давать уже, что называется, верифицированные данные", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, статистике каких ведомств в Кремле доверяют больше.
Во вторник РБК сообщило, что Минэкономразвития подготовило проект о внесении изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России. С 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать показатели об уровне бедности с данными о доходах населения. Указывалось, что такую информацию ведомству будет предоставлять Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.
Вопросы о том, как изменение подхода к подсчету бедных может повлиять на текущую ситуацию и будут ли корректироваться какие-то цифры в указах президента, Песков переадресовал в Минэкономразвития и Росстату.
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14 октября 2016, 09:25РИА Недвижимость
В Кремле начали проверку Спецстроя, от ее итогов зависит существование ведомстваСотрудники главного контрольного управления Кремля начали проверку деятельности Федерального агентства по специальному строительству, от итогов которой будет зависеть существование Спецстроя как самостоятельного агентства, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Минобороны и Кремле. В Спецстрое изданию сообщили, что ведут плановые проверки предприятий силами собственного контрольного управления.
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Дмитрий ПесковРоссия
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