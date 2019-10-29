Данные, которые передаются в Кремль, проверяют эксперты, заявил Песков

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Кремль получает статистику и информацию от разных ведомств, экспертные управления проверяют все данные, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии предоставляемой статистике.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития написала, что за последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось почти 700 тысяч юридических лиц. Комментируя накануне это сообщение, Песков заметил, что "эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили "а" - из корпорации по малому и среднему бизнесу и "б" - из налоговой службы", которые "свидетельствуют о более благоприятных процессах".

"В Кремле получают статистику и информацию от самых разных ведомств. И, собственно, иногда мы видим расхождения в данных, которые дают ведомства. Но в Кремле есть свои экспертные управления, есть подразделения, которые, собственно, и проверяют эти данные и потом разбираются. Это часто используется и в ходе докладов президенту - так, чтобы президенту давать уже, что называется, верифицированные данные", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, статистике каких ведомств в Кремле доверяют больше.

Во вторник РБК сообщило, что Минэкономразвития подготовило проект о внесении изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России. С 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать показатели об уровне бедности с данными о доходах населения. Указывалось, что такую информацию ведомству будет предоставлять Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России.