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РИА Новости

Фонд развития бизнеса Удмуртии получил дополнительные средства из бюджета

13:06 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 29 окт - РИА Новости. Удмуртский фонд развития предпринимательства дополнительно получил из федерального бюджета 121 миллион рублей для выдачи льготных займов среднему и малому бизнесу региона, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Удмуртский фонд развития предпринимательства докапитализирован ещё на 121 миллион рублей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Денежные средства поступили в фонд и будут направлены на выдачу льготных займов малому и среднему бизнесу", - сообщили в пресс-службе.
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По словам первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина, "это уже второй транш, поступивший в 2019 году на докапитализацию фонда в рамках нацпроекта".
"Всего кредитный портфель фонда составляет 1 миллиард рублей, ежегодно порядка 450 предпринимателей пользуются поддержкой микрокредитной организации. Недавно наблюдательный совет принял решение о беспрецедентном снижении ставок по залоговым микрозаймам. Сейчас ставка по залоговым микрозаймам для действующих предпринимателей составляет от 3 до 8% годовых. Для начинающих предпринимателей ставка от 3 до 6%", - цитирует пресс-служба слова Свинина.
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В ведомстве отметили, что июне Удмуртский фонд развития предпринимательства получил дополнительные средства в объёме 71 миллион рублей из федерального бюджета по линии национального проекта на выдачу льготных займов резидентам моногородов.
Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития предпринимательства осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма микрофинансирования за счёт целевых средств субсидий федерального и регионального бюджетов, а также за счёт программ АО "МСП Банк" и фонда развития промышленности.
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