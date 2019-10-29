Фонд развития бизнеса Удмуртии получил дополнительные средства из бюджета

УФА, 29 окт - РИА Новости. Удмуртский фонд развития предпринимательства дополнительно получил из федерального бюджета 121 миллион рублей для выдачи льготных займов среднему и малому бизнесу региона, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Удмуртский фонд развития предпринимательства докапитализирован ещё на 121 миллион рублей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Денежные средства поступили в фонд и будут направлены на выдачу льготных займов малому и среднему бизнесу", - сообщили в пресс-службе.

По словам первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина, "это уже второй транш, поступивший в 2019 году на докапитализацию фонда в рамках нацпроекта".

"Всего кредитный портфель фонда составляет 1 миллиард рублей, ежегодно порядка 450 предпринимателей пользуются поддержкой микрокредитной организации. Недавно наблюдательный совет принял решение о беспрецедентном снижении ставок по залоговым микрозаймам. Сейчас ставка по залоговым микрозаймам для действующих предпринимателей составляет от 3 до 8% годовых. Для начинающих предпринимателей ставка от 3 до 6%", - цитирует пресс-служба слова Свинина.

В ведомстве отметили, что июне Удмуртский фонд развития предпринимательства получил дополнительные средства в объёме 71 миллион рублей из федерального бюджета по линии национального проекта на выдачу льготных займов резидентам моногородов.