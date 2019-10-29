На Украине в октябре зарегистрировали 18 случаев дифтерии

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Восемнадцать случаев заболевания дифтерией зарегистрировали на Украине в течение октября, сообщила во вторник пресс-служба центра общественного здоровья Минздрава страны.

Ранее в Национальном университете в украинском Ужгороде приостановили занятия из-за вспышки дифтерии. В Киеве зарегистрировали два случая заболевания дифтерией. Еще один случай дифтерии подтвердили лабораторно у жителя Тернопольской области. По мнению заведующей инфекционного отделения киевской Александровской больницы Людмилы Миновой, вспышка дифтерии возможна на Украине из-за снижения уровня коллективного иммунитета, необходимо проводить вакцинацию.

"На 28 октября 2019 года на Украине зарегистрированы 20 случаев дифтерии, из них 18 - в течение октября. Пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 1 октября на Украине привиты 59,5% детей и 52,3% взрослых от числа людей, предусмотренного плановой вакцинацией.