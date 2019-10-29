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РИА Новости

На Украине в октябре зарегистрировали 18 случаев дифтерии

13:04 29.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Города мира. Киев. Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Восемнадцать случаев заболевания дифтерией зарегистрировали на Украине в течение октября, сообщила во вторник пресс-служба центра общественного здоровья Минздрава страны.
Ранее в Национальном университете в украинском Ужгороде приостановили занятия из-за вспышки дифтерии. В Киеве зарегистрировали два случая заболевания дифтерией. Еще один случай дифтерии подтвердили лабораторно у жителя Тернопольской области. По мнению заведующей инфекционного отделения киевской Александровской больницы Людмилы Миновой, вспышка дифтерии возможна на Украине из-за снижения уровня коллективного иммунитета, необходимо проводить вакцинацию.
Работа прививочного кабинета. Архивное фото
14 июля 2018, 23:33РИА Новости
На Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией с января
"На 28 октября 2019 года на Украине зарегистрированы 20 случаев дифтерии, из них 18 - в течение октября. Пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по состоянию на 1 октября на Украине привиты 59,5% детей и 52,3% взрослых от числа людей, предусмотренного плановой вакцинацией.
Дифтерия - острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который блокирует синтез белка в клетках, в результате чего возникают тяжелые функциональные и структурные изменения, иногда с летальным исходом.
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